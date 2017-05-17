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Узбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359984_yz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426484-ru.html

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17 мая 2017, 14:41       Комментарии

На рынке Чорсу в Ташкенте картофель подешевел на тысячу сумов и продавался по 6-6,5 тысячи сумов (107-115 сомов) за килограмм. Снижение стоимости картофеля связывают с тем, что его начали завозить из Кыргызстана.
Ранее на рынках города картофель продавался по 7-8 тысяч сумов за килограмм (125-140 сомов).
Доктор экономических наук, экс-министр КР Жумакадыр Акенеев сообщил, что за последние месяцы из Кыргызстана в Таджикистан и Узбекистан вывезли около 100 тысяч тонн картофеля. Большая часть из этого пришлась на Узбекистан, отметил он.
По его словам, это данные Таможенной службы Кыргызстана. Выяснилось, что в настоящее время в Таджикистане картошка намного дешевле, чем в Узбекистане и Кыргызстане. На рынках Душанбе килограмм картофеля продают по 50 центов.
В свою очередь цены на картофель повысились и в Ошской области Кыргызстана. Так, в сюжете телеканала "Ош Пирим" сообщалось, что картофель за последние 10 дней подорожал с 35 до 50 сомов. В интервью телеканалу один из торговцев сообщил, что картофель "тоннами уходит в Узбекистан".

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