Узбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане

17 мая 2017, 14:41 Комментарии

На рынке Чорсу в Ташкенте картофель подешевел на тысячу сумов и продавался по 6-6,5 тысячи сумов (107-115 сомов) за килограмм. Снижение стоимости картофеля связывают с тем, что его начали завозить из Кыргызстана.

Ранее на рынках города картофель продавался по 7-8 тысяч сумов за килограмм (125-140 сомов).

Доктор экономических наук, экс-министр КР Жумакадыр Акенеев сообщил, что за последние месяцы из Кыргызстана в Таджикистан и Узбекистан вывезли около 100 тысяч тонн картофеля. Большая часть из этого пришлась на Узбекистан, отметил он.

По его словам, это данные Таможенной службы Кыргызстана. Выяснилось, что в настоящее время в Таджикистане картошка намного дешевле, чем в Узбекистане и Кыргызстане. На рынках Душанбе килограмм картофеля продают по 50 центов.

В свою очередь цены на картофель повысились и в Ошской области Кыргызстана. Так, в сюжете телеканала "Ош Пирим" сообщалось, что картофель за последние 10 дней подорожал с 35 до 50 сомов. В интервью телеканалу один из торговцев сообщил, что картофель "тоннами уходит в Узбекистан".