ЦИК: Система и база данных защищены на должном уровне

17 мая 2017, 14:45 Комментарии

Сегодня, 17 мая, Жогорку Кенеш на пленарном заседании рассматривает внесение изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР".

В ходе обсуждения депутат Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") поинтересовался, насколько защищены база данных и веб-сайт Центризбиркома.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов заверил, что над созданием сервера и системы работали специалисты из Кореи, а чтобы их взломать, нужно обойти несколько ступеней защиты.

"Я думаю нет оснований для беспокойства, все данные поступают к нам с защищенных каналов. И пока данные не будут выложены на сайте, к ним никто доступа не имеет", - отметил он.

Он также добавил, что для каждой ступени защиты имеются свои ключи, которые находятся у двух-трех ответственных сотрудников. Кроме того, систему проверяли, в частности, проводили искусственные атаки хакеров и она показала стойкость к атакам.

Отметим, согласно законопроекту выборы переносятся с 19 ноября на 15 октября.