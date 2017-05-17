Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Малазийцы обучат кыргызских наездников правилам скачек на выносливостьМалазийцы обучат кыргызских наездников правилам скачек на выносливостьУзбекистан для снижения цен на картофель закупает его в КыргызстанеУзбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане

ЦИК: Система и база данных защищены на должном уровне

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359979_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426483-ru.html

Похожие новости

ЦИК: Наша система устойчива к хакерским атакам

ЦИК: Наша система надежно защищена от хакерских атак

Список претендентов, прошедших I тур конкурса на должность ажы башчы на хадж 2017 года

ГНС рассматривает возможность послабления для операторов платежных систем

В ходе операции "Антигеймер" Финразведка выявила "системного администратора", отвечающего за обмен информацией между террористами и экстремистами разных стран

17 мая 2017, 14:45       Комментарии

Сегодня, 17 мая, Жогорку Кенеш на пленарном заседании рассматривает внесение изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР".
В ходе обсуждения депутат Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") поинтересовался, насколько защищены база данных и веб-сайт Центризбиркома.
Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов заверил, что над созданием сервера и системы работали специалисты из Кореи, а чтобы их взломать, нужно обойти несколько ступеней защиты.
"Я думаю нет оснований для беспокойства, все данные поступают к нам с защищенных каналов. И пока данные не будут выложены на сайте, к ним никто доступа не имеет", - отметил он.
Он также добавил, что для каждой ступени защиты имеются свои ключи, которые находятся у двух-трех ответственных сотрудников. Кроме того, систему проверяли, в частности, проводили искусственные атаки хакеров и она показала стойкость к атакам.
Отметим, согласно законопроекту выборы переносятся с 19 ноября на 15 октября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум