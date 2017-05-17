Минздрав: После массового отравления учеников в больнице осталось 6 детей

17 мая 2017, 14:50 Комментарии

После массового отравления учеников в больнице осталось шестеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, 13 мая в средней школе № 5 им. Н. Токторбаева села Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области произошло массовое отравление учеников неизвестного происхождения.

Всего в Ноокенскую территориальную больницу был госпитализирован 31 ребенок, из них 25 уже выписаны. На 17 мая оставшиеся шестеро детей продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.

Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз: "ОРВИ", у всех остальных диагноз: "Отравление неясной этиологии", сообщили в Минздраве.

Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей ЦСМ и ГСВ. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано.

По результатам лабораторных исследований проб воды с источника из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонения не выявлены.

Результаты лабораторных исследований отобранных проб мороженого, реализовавшегося на территории школы в день регистрации случая отравления, отрицательные.

На территории школы имеются фруктовые деревья. Со слов администрации школы, обработка деревьев не проводилась.