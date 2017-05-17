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Минздрав: После массового отравления учеников в больнице осталось 6 детей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359981_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426482-ru.html

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17 мая 2017, 14:50       Комментарии

После массового отравления учеников в больнице осталось шестеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Напомним, 13 мая в средней школе № 5 им. Н. Токторбаева села Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области произошло массовое отравление учеников неизвестного происхождения.
Всего в Ноокенскую территориальную больницу был госпитализирован 31 ребенок, из них 25 уже выписаны. На 17 мая оставшиеся шестеро детей продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.
Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз: "ОРВИ", у всех остальных диагноз: "Отравление неясной этиологии", сообщили в Минздраве.
Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей ЦСМ и ГСВ. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано.
По результатам лабораторных исследований проб воды с источника из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонения не выявлены.
Результаты лабораторных исследований отобранных проб мороженого, реализовавшегося на территории школы в день регистрации случая отравления, отрицательные.
На территории школы имеются фруктовые деревья. Со слов администрации школы, обработка деревьев не проводилась.

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