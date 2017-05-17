Малазийцы обучат кыргызских наездников правилам скачек на выносливость

17 мая 2017, 14:50 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. Малазийские спортсмены обучат кыргызских наездников правилам конного спорта на выносливость – Endurance. Об этом стало известно в ходе пресс-райдинга, посвященного Первому международному фестивалю по конному спорту Endurance в Кыргызстане.

Первый международный фестиваль по конному спорту Endurance в Кыргызстане пройдет 20 мая на побережье Иссык-Куля в г.Чолпон-Ата. В мероприятии примут участие профессиональные наездники со всей Азии, которые будут соревноваться согласно международным стандартам Endurance.

"Данное мероприятие проводится для того, чтобы повысить квалификацию кыргызстанских наездников и позволить им ознакомиться с международными стандартами. Скачки на выносливость или enduranceriding направлены на сохранение физиологических показателей лошади в норме. Из Малайзии приехали 16 профессиональных спортсменов, которые предварительно обучили местных спортсменов всем правилам endurance", - отметил организатор мероприятия и генеральный директор Кыргызстанско-Малазийской корпорации Рамис Карымшаков.

Enduranceriding - это дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по лучшему времени прохождения дистанции спортсменом на лошади. Главное условие - сохранение физиологических показателей лошади в норме.

Первый международный фестиваль по конному спорту Endurance в Кыргызстане проводится Кыргызстанско-Малазийской корпорацией и является первым подобным мероприятием в стране, расширенный формат фестиваля планируется провести уже этой осенью.