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ГНС призывает граждан проверять подлинность чеков в онлайн режиме

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-prizy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426480-ru.html

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17 мая 2017, 14:27       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР в целях активизации и повышения народного контроля призывает потребителей товаров и услуг проверять подлинность чеков, выбитых ККМ в онлайн режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
Граждане смогут проверить достоверность чеков, полученных ими при покупке товаров и услуг, двумя способами: через сайт ГНС и через смартфоны.
Через сайт www.kkm.gov.kg. На специальных полях следует пробить регистрационный номер контрольно-кассовой машины, номер чека и сумму, указанную на чеке. На этом же сайте можно проследить количество модернизированных (установленных) ККМ, количество и сумму выбитых чеков (данные обновляются каждые 10 секунд).
Через смартфоны. Необходимо скачать мобильное приложение "Сканер штрих-кодов" на смартфон через Play Market либо "QR Scanner" на App store.
Инструкция о том, как распознать QR-код. Следует запустить мобильное приложение на своем смартфоне и навести объектив камеры на картинку QR-кода (код есть на всех чеках, выбитых ККМ-онлайн).
Код распознается автоматически либо нажатием на соответствующую кнопку для активации сканера. После на экране появится информация, зашифрованная в QR-коде. Затем через браузер автоматически открывается сайт www.kkm.gov.kg, где на экран выводится информация по совершенным покупкам и сделкам.
При этом отметим, что информация о выбитых чеках может появиться в базе данных ГНС не сразу, а через некоторое время, все зависит от работы интернета предпринимателя.
Куда обратиться, если есть расхождения информации или отсутствует чек?
В случае расхождения информации на чеке или вовсе отсутствия чека на данном портале, ГНС просит граждан обратиться по номеру 194 и сообщить о данном факте.
Благодаря активным гражданам кампания по выявлению недобросовестных предпринимателей будет намного эффективнее и позволит сотрудникам налоговой службы анализировать гораздо больший объем данных, отраженных в декларациях. Создание подобной системы на государственном уровне позволит бороться с мошенническими действиями в отношении НДС и НсП.
Сколько субъектов подключены к ККМ онлайн?
В Кыргызстане в ходе реализации этапов внедрения нового механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн на сегодняшний день установлено (модернизировано) 5 214 ККМ онлайн.
Этапы внедрения нового механизма применения ККМ онлайн
Фискализация ККМ в онлайн режиме проводится в соответствии с Постановлением Правительства КР от 15 июня 2016 г. № 324 "О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" и согласно графику будет внедряться в 4 этапа.
В соответствии с этим документом, субъекты, осуществляющие экономическую деятельность на территории КР, при произведении расчетов с населением посредством наличных денег, платежных банковских карточек и чеков обязаны применять ККМ с фискальной памятью и выдачей контрольно-кассового чека, кроме субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения ККМ.
Первый этап был рассчитан на срок до 15 сентября 2016 года, второй этап – до 1 сентября текущего года, третий этап – до 1 марта 2018 года и четвертый этап – до 1 июля 2018 года.
Напомним, на первом этапе ККМ были установлены в таких видах предпринимательской деятельности, как реализация горюче-смазочных материалов на автомобильных заправочных станциях (АЗС), причем процессом были охвачены субъекты, осуществляющие деятельность как в Бишкеке и Оше, так и в других регионах. Медицинские услуги в стационарных помещениях с площадью свыше 150 кв. метров и услуги медицинских лабораторий, услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров, услуги обменного бюро и др. На этом этапе фискализацией были охвачены только субъекты, осуществляющие деятельность в городах Бишкек и Ош.
В процессе второго этапа идет установка ККМ в таких видах предпринимательской деятельности, как реализация лекарственных средств в аптеках (повсеместно), реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью от 100 до 200 кв. метров (в Бишкеке и Оше), а также более 200 и 300 кв. м. (в регионах), реализация товаров и предоставление услуг в точках, расположенных в торговых центрах (в Бишкеке и Оше) и др.
Третий этап фискализации ККМ охватит вышеперечисленные виды деятельности в сфере торговли и общественного питания, но с площадью от 100 до 200 кв.м. (торговля) (в регионах республики), а также с количеством посадочных мест до 100 и площадью до 100 кв. м. (общественное питание) (в Бишкеке и Оше), с количеством посадочных мест от 100 до 200 и/или с площадью свыше 200 кв. метров (в остальных регионах страны).
И на последнем, четвертом этапе, фискализация ККМ будет внедрена в таких сферах, как услуги платежных терминалов (повсеместно, включая Бишкек и Ош), услуги общественного питания с количеством посадочных мест до 100 (в регионах республики), а также другие виды экономической деятельности.
О функциях фискализации ККМ
Фискализация представляет собой обязательное применение специального контрольно-кассового аппарата, с которого будет оперативно передаваться информация о производимом расчете с населением во время торговых операций или оказании услуг.
Технология основана на передаче информации с ККМ в онлайн режиме через телекоммуникационные связи. Онлайн передача информации будет осуществляться в Центр обработки данных ГНС, в функции которого будут входить хранение, обработка и передача данных. Полученные данные за каждый чек от ККМ Центр будет обрабатывать и передавать в базу данных ГНС.
Процесс передачи данных в режиме онлайн
Для внедрения нового механизма применения контрольно-кассовых машин Государственной налоговой службой была разработана Автоматизированная информационная система (АИС) "ККМ-онлайн". Данная система предусмотрена для регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККМ, предусматривает несколько форм ввода/вывода информации ("Инспектор", "ЦТО", "Налогоплательщик"). Кроме того, формирует отчетные данные, дает возможность отслеживать работу каждой ККМ.
При использовании кассового аппарата субъект должен организовать подключение к сети Интернет. Для обеспечения интернет связи ГНС с операторами сотовых связей (Билайн, Мегаком, О!) заключила Соглашения о взаимодействии.
В соответствии с технологией передачи данных в режиме онлайн, информация о произведенной оплате через ККМ-онлайн направляется в Центр обработки фискальных данных в оперативном режиме, при этом покупателю выдается чек с фискальным признаком о передаче данных на сервер ГНС. В случае проблем со связью накопленная информация о расчетах передается сразу после восстановления связи.
Налогоплательщик (владелец ККМ), получивший доступ в кабинет "ККМ онлайн" на сайте ГНС, имеет возможность удаленно отслеживать работу своего (своих) ККМ онлайн.
В соответствии с Порядком применения, регистрации и пломбирования ККМ, при регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККМ у налогоплательщиков отпадает необходимость визита в органы налоговой службы.
Где можно приобрести или модернизировать ККМ онлайн?
Любой субъект, использующий ККМ онлайн, обязан иметь договор с Центром технического обслуживания ККМ.
На сегодняшний день по республике 11 ЦТО, с которыми ГНС заключила соответствующие Меморандумы о взаимодействии, имеют право устанавливать (модернизировать) ККМ-онлайн и обслуживать субъектов ("ОсОО "Мастер ИТ, "Меркурий-сервис", "Прибороремонт", "Технический центр ККМ", "Торговые технологии", "Урматтуу Инжиниринг Сервис", "Центр технического обслуживания Бишкек", "Шабдан Сервис", "Мастер", "Уста ТЦ", "Виртум").
В соответствии с новыми требованиями, Центры технического обслуживания обязаны иметь возможность предоставлять ККМ налогоплательщикам в рассрочку или в лизинг. При этом отметим, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны ЦТО своих обязательств указанных в Меморандуме, ГНС вносит на рассмотрение Рабочей группы предложение о расторжении Меморандума с ЦТО.
Если будут такие факты, просим предпринимателей обратиться в ГНС по телефону 194.
Какие будут результаты от внедрения ККМ онлайн?
Фискализация ККМ даст возможность государству в лице фискального органа эффективно контролировать правильность и полноту производимых расчетов и уплату налогов, администрировать налоги через фискальные устройства в режиме онлайн, что повысит прозрачность ведения учета платежей.
Применение ККМ онлайн несет ощутимые выгоды не только государству, но и добросовестным налогоплательщикам. Увеличатся налоговые сборы за счет легализации денежного оборота, будет создана прозрачная фискальная система, благоприятная конкурентная среда для налогоплательщиков, а также сократятся различные формы контроля (рейдовые и хронометражные проверки) в отношении добросовестных субъектов.
Для успешного внедрения ККМ с функцией онлайн ГНС планирует проведение стимулирующей Акции. Этот проект позволит запустить механизм народного контроля (стимулирует граждан требовать контрольно-кассовые чеки).
Также данный механизм позволяет обеспечить реализацию нормы законов в части повышения защиты прав потребителей, повысить налоговую грамотность населения и сократить уровень теневой экономики.
Требование пробивать контрольно-кассовые чеки защищает права покупателя (клиента), служит защитой пользователя ККМ, позволяет контролировать доходы субъектов предпринимательства.

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