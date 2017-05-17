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В Бишкеке на одной из точек фастфуда выявили нарушения, хозяин оштрфован

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426479-ru.html

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17 мая 2017, 14:39       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Бишкеке на одной из точек фастфуда выявили нарушения, сообщили в пресс-службе Госветинспекции.
По их информации, инспектора Бишкекской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при проведении плановой проверки точки фастфуда по ул. Б.Батыра, 6 выявили ряд нарушений.
"Был составлен акт и протокол об административном правонарушении и вынесено постановление № 17 от 10.05.17 г. о наложении административного штрафа на гражданина Алишера Шукурова в сумме 3000 сомов", - говорится в сообщении.

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