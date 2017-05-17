В Бишкеке на одной из точек фастфуда выявили нарушения, хозяин оштрфован

17 мая 2017, 14:39 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Бишкеке на одной из точек фастфуда выявили нарушения, сообщили в пресс-службе Госветинспекции.

По их информации, инспектора Бишкекской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при проведении плановой проверки точки фастфуда по ул. Б.Батыра, 6 выявили ряд нарушений.

"Был составлен акт и протокол об административном правонарушении и вынесено постановление № 17 от 10.05.17 г. о наложении административного штрафа на гражданина Алишера Шукурова в сумме 3000 сомов", - говорится в сообщении.