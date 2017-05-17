Адвокат О.Текебаева пожаловался, что ГКНБ передал дело Генпрокуратуре, "ограничив во времени на ознакомление"

17 мая 2017, 14:20 Комментарии

Адвокат Омурбека Текебаева обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия следственной группы ГКНБ. Об этом сообщили в секретариате фракции "Ата Мекен".

ГКНБ 16 мая сообщил, что материалы дела в отношении О.Текебаева направлены в Генпрокуратуру. По данным секретариата, О.Текебаев и его адвокат не были ознакомлены со всеми материалами уголовного дела. "Согласно части 4 статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса, обвиняемый и защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела", - пояснили в секретариате.

Адвокат просит Генпрокуратуру устранить нарушения, допущенные следственной группой по ОВД СУ ГКНБ, и приостановить передачу уголовного дела в суд до устранения нарушений.

Генеральная прокуратура в отношении О.Текебаева возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 303 части 1 (коррупция) и статьей 166 частью 4 пунктами 2 и 3 (мошенничество) Уголовного кодекса, расследование которого было поручено следственному управлению ГКНБ.