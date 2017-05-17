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ЦИК: Наша система надежно защищена от хакерских атак

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426477-ru.html

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17 мая 2017, 14:30       Комментарии

Депутат Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") интересуется, насколько хорошо от хакерских атак защищена система ЦИК. Об этом он спросил 17 мая на заседании парламента.
Жогорку Кенеш во втором чтении рассматривает поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК.
"В последнее время в СМИ часто муссируется тема хакерских атак на различные сайты. Все это вызывает беспокойство, ведь у нас скоро президентские выборы. Как защищены ваши сайты?" - спросил он у заместителя главы ЦИК Абдыжапара Бекматова.
Последний в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день нет никаких оснований для беспокойства.
"Система защищена в 3 этапа. Информация с автоматически считывающих урн поступает к нам по отдельному каналу. Это первый этап. Второй этап - информация надежно защищена и до того, как она появится на сайте. Третий этап - каждый отдельный блок и этап под ответственностью отдельного ответственного сотрудника. Если у человека есть доступ к одному этапу, то к другому его уже нет. Более того, мы проводили искусственные хакерские атаки и наша система показала, что она устойчива", - сказал А.Бекматов.

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