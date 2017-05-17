Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Мексике журналисты вышли на акцию протеста после убийства коллегиВ Мексике журналисты вышли на акцию протеста после убийства коллегиНа аукционе Sothebyʼs бриллиантовые серьги проданы за рекордные $57 млнНа аукционе Sothebyʼs бриллиантовые серьги проданы за рекордные $57 млн

Брат сотрудника ОВД, погибшего при исполнении служебных обязанностей, заявил о затягивании судебного процесса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426476-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке наградили активных участников акции "Бессмертный полк", в том числе сотрудников ГКНБ и МВД (фото)

Отец Сергий: Мэр Каракола заявляет журналистам, что не хотел отбирать территорию храма

В 2016 году в Кыргызстане 90 ДТП с участием сотрудников органов внутренних дел, - глава ГУПМ

Чолпон Султанбекова: "Кыргызстан заинтересован в углублении кыргызско-катарского сотрудничества"

В ГТС опровергли информацию, что якобы их сотрудница избила женщину

17 мая 2017, 14:30       Комментарии

Брат сотрудника органов внутренних дел Рустама Душеналиева, погибшего при исполнении служебных обязанностей, заявил о затягивании судебного процесса, обвиняемым по которому проходит начальник отдела Уголовного розыска Бакай-Атинского района, майор милиции Б.Жунусов. Как сказал Агзам Душеналиев 17 мая на пресс-конференции АКИpress, его брат, 1990 года рождения, работал в милиции. 21 января 2016 года примерно в 11:30 он и его коллеги выехали на задержание, Б.Жунусов был за рулем. Через некоторое время машина, на которой они ехали, врезалась в металлическую арку.
"В результате дорожно-транспортного происшествия мой брат попал в реанимацию, а через 6 дней, не приходя в сознание, умер. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 281 ч.2 [Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему менее тяжкий вред здоровью]. Дело 1 год и 3 месяца рассматривает Таласский районный суд. По Уголовно-процессуальному кодексу, дело должно быть рассмотрено в течение месяца. Есть справки, в которых указывается, что обвиняемый никогда не получал водительских прав, а значит, не имел права садиться за руль", - сказал брат погибшего.
А.Душеналиев сообщил, что и сам ранее работал в ОВД, но ему пришлось уволиться из-за давления. "Милиционеры не могут жаловаться, обращаться к журналистам. Мне говорили, что я порочу честь мундира", - сказал он.
По его данным, Б.Жунусова отстранили от должности два месяца назад.
А.Душеналиев сообщил, что в начале дело рассматривала судья Узакбаева, но в декабре 2016 года не прошла аттестацию. Вместо нее была назначена Гульнара Абылкасымова. "Она повторно назначила экспертизы, которые проводились, и снова затягивает процесс", - сказал он и обратился к депутатам Жогорку Кенеша, президенту Алмазбеку Атамбаеву и Верховному суду с просьбой прекратить этот "беспредел".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум