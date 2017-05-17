Брат сотрудника ОВД, погибшего при исполнении служебных обязанностей, заявил о затягивании судебного процесса

17 мая 2017, 14:30 Комментарии

Брат сотрудника органов внутренних дел Рустама Душеналиева, погибшего при исполнении служебных обязанностей, заявил о затягивании судебного процесса, обвиняемым по которому проходит начальник отдела Уголовного розыска Бакай-Атинского района, майор милиции Б.Жунусов. Как сказал Агзам Душеналиев 17 мая на пресс-конференции АКИpress, его брат, 1990 года рождения, работал в милиции. 21 января 2016 года примерно в 11:30 он и его коллеги выехали на задержание, Б.Жунусов был за рулем. Через некоторое время машина, на которой они ехали, врезалась в металлическую арку.

"В результате дорожно-транспортного происшествия мой брат попал в реанимацию, а через 6 дней, не приходя в сознание, умер. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 281 ч.2 [Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему менее тяжкий вред здоровью]. Дело 1 год и 3 месяца рассматривает Таласский районный суд. По Уголовно-процессуальному кодексу, дело должно быть рассмотрено в течение месяца. Есть справки, в которых указывается, что обвиняемый никогда не получал водительских прав, а значит, не имел права садиться за руль", - сказал брат погибшего.

А.Душеналиев сообщил, что и сам ранее работал в ОВД, но ему пришлось уволиться из-за давления. "Милиционеры не могут жаловаться, обращаться к журналистам. Мне говорили, что я порочу честь мундира", - сказал он.

По его данным, Б.Жунусова отстранили от должности два месяца назад.

А.Душеналиев сообщил, что в начале дело рассматривала судья Узакбаева, но в декабре 2016 года не прошла аттестацию. Вместо нее была назначена Гульнара Абылкасымова. "Она повторно назначила экспертизы, которые проводились, и снова затягивает процесс", - сказал он и обратился к депутатам Жогорку Кенеша, президенту Алмазбеку Атамбаеву и Верховному суду с просьбой прекратить этот "беспредел".