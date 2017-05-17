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У бишкекчанина украли телефон — новый владелец присылает ему свои селфи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426475-ru.html

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Доверенность на право управления не делает гражданина владельцем автомобиля, - ГУПМ

17 мая 2017, 14:12       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Бишкекчанин Назар Канаев благодаря хранилищу Dropbox нашел нового хозяина своего мобильного телефона.
Как написал в своем посте на Facebook Канаев, в воскресенье он потерял телефон. На звонки и сообщения никто не отвечал. А уже сегодня его хранилище в Dropbox пополнилось снимками нового обладателя мобильного.
"Сегодня на Dropbox пришли замечательные картинки (включена синхронизация с камерой). Молодой человек, явно не похожий на меня, сфотографировал свое милое лицо на мой телефон. Я был поражен его красивой внешностью и решил во что бы то ни стало поближе познакомиться с ним. Парень оказался стеснительным, на звонки не отвечает. Я подумал, может, у него нехорошие люди мою "симку" отобрали. Вот и сидит, скорее всего, возле окна и томно смотрит в толпу в надежде отыскать меня", - пишет молодой человек у себя на страничке.
Также он просит помочь всех неравнодушных помочь ему в поиске парня в розовой футболке.
"Просьба во всем неравнодушным - помогите двум одиноким сердцам найти друг друга. Возможно, тем самым вы поспособствуете встрече людей, которых случайным образом связал потерянный телефон. А то подумают еще, что парень вор", - написал Назар Канаев.
Его пост сопровождается селфи, которые разыскиваемый сделал на "позаимствованный" им смартфон.

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