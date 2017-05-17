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Минздрав не знает, чем отравились 32 школьника в Ноокене

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426474-ru.html

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Замминистра здравоохранения КР: Отравление детей в Ноокене произошло не от воды

17 мая 2017, 14:37       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Пока неизвестно, чем отравились школьники в селе Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области, сообщила пресс-служба Минздрава.
Это случилось 12 мая. Всего в Ноокенскую территориальную больницу, по уточненным данным Минздрава, были госпитализированы 32 школьника, из них 26 уже выписаны.
Оставшиеся шестеро продолжают получать симптоматическое лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей.
Медики выяснили, что школьники отравились не водой или мороженым. Выяснилось, что на территории школы есть фруктовые деревья, но их не обрабатывали.

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