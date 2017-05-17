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Около 1,4 тыс. имамов Кыргызстана получат стипендии от фонда "Ыйман"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/okolo-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426473-ru.html

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17 мая 2017, 14:12       Комментарии

Около 1,4 тыс. имамов Кыргызстана получат стипендии от фонда "Ыйман", сообщил председатель правления организации Нуржигит Кадырбеков.
По его словам, фон помогает государству решать проблемы в религиозной сфере
"Фонд развития духовной культуры "Ыйман" учрежден по инициативе государства для реализации национальных проектов с целью поддержки усилий Госкомиссии по делам религий, ДУМК, гражданского общества в развитии духовной и религиозной культуры, противодействии религиозному экстремизму" – сообщил Кадырбеков.
Решения Национального совета по устойчивому развитию и Концепция государственной политики в религиозной сфере поставили задачу регулирования процессов в религиозной сфере.
"Создание Фонда для привлечения средств отечественных и иностранных партнеров является законным способом повышения уровня образования и осведомленности о государственной политике у священнослужителей. Поэтому основной проект Фонда направлен на обучение имамов. Тем из них, кто прошел обучение, аттестацию в комиссии, созданной в Муфтияте, является имамом мечети, прошедшей учетную регистрацию в ГКДР, выплачивается благотворительная стипендия (около 1400 имамов)", – говорится в сообщении.
Сегодня духовенство, ДУМК стали заниматься общенациональными проблемами, стали нормой фатвы на пятничных намазах по темам, которые волнуют общество. У Муфтията появилось больше возможностей оказывать помощь нуждающимся гражданам. Например, пострадавшим в Дача-суу.
"Основную базу финансовых средств Фонда составил грант от Туреции. Помощь осуществляется через Турецкое агентство по координации и сотрудничеству (TIKA). Привлекаются средства отечественных и иностранных партнеров с соблюдением принципов открытости и прозрачности. За этим следит Наблюдательный совет и правление. Вся отчетность по налогам и социальным выплатам соответствует требованиям законодательства", – отметили в фонде.

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