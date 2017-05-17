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На аукционе Sothebyʼs бриллиантовые серьги проданы за рекордные $57 млн

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-auk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426472-ru.html

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17 мая 2017, 14:28       Комментарии

На аукционе Sothebyʼs в Женеве за рекордную сумму в $57,4 млн проданы бриллиантовые серьги по 16 карат каждая, пишет "Медуза".
Серьги известны под названиями "Аполлон" и "Артемида". Их продавали как два отдельных лота, но купил драгоценности один и тот же покупатель. Он предпочел остаться неизвестным.
Розовый бриллиант "Артемида" продали за $15,3 млн, голубой "Аполлон"— почти в три раза дороже, за $42,1 млн.
Перед началом торгов аукционный дом оценивал "Артемиду" в сумму от $12,5 до $18 млн, а "Аполлона" — от $38 до $50 млн.

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