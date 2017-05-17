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В рамках визита в Германию министр юстиции У.Ахметов провел ряд встреч

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426471-ru.html

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17 мая 2017, 13:58       Комментарии

Делегация Министерства юстиции Кыргызстана 15-20 мая находится в городе Берлин для укрепления сотрудничества и обмена опытом.
Как сообщила пресс-служба Минюста, в рамках визита министр юстиции Уран Ахметов провел ряд встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти Германии.
Ознакомление с нормотворческой деятельностью началось с посещения делегацией Нижней палаты парламента Бундестага. Руководитель отдела парламентского права Францизска Бранд ознакомила членов делегации с функциями и задачами Бундестага, а также с работой постоянных комитетов по содействию законотворческому процессу. Стороны обсудили вопросы развития и усиления демократии в Кыргызстане и возможности расширения сотрудничества кыргызской стороны с западными коллегами в данном направлении.
Далее кыргызская делегация посетила Федеральное Министерство юстиции и защиты прав потребителей Германии (BMJV). В рамках этого визита прошли встречи с руководителем отдела экологического, строительного права и права регулирования ядерной энергии Юлией Гельнер и руководителем отдела правового обеспечения, юридической терминологии и общего административного права Элке Шаде.
Членам делегации рассказали, что министерство занимается разработкой проектов законов и постановлений в области гражданского, торгового и хозяйственного, уголовного и процессуального права. Кроме того, BMJV консультирует другие федеральные министерства при подготовке их законотворческих проектов. Между участниками встречи состоялось отдельное обсуждение по вопросу обеспечения законодательной техники и юридической терминологии в законодательной процедуре.
На фото министр юстиции Уран Ахметов с руководителем отдела парламентского права Францизской Бранд

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