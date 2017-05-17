В Бишкеке наградили активных участников акции "Бессмертный полк", в том числе сотрудников ГКНБ и МВД (фото)

17 мая 2017, 13:51 Комментарии

Церемония награждения организаторов и активных участников акции "Бессмертный полк" состоялось 17 мая в мэрии Бишкека.

Депутаты Бишкекского городского кенеша наградили участников почетными грамотами и благодарственными письмами.

Как сообщил председатель БГК Канат Музуралиев, акция полюбилась гражданам Кыргызстана. В шествии 9 мая приняли участие более 30 тыс. человек. Акция помогает сохранить преемственность поколений и учит гражданственности и патриотизму, сообщил он.

В списке награжденных значился 41 человек, среди которых представители ГКНБ, милиции, районных администраций, скорой помощи, управления культуры, управления образования и штаба Бессмертного полка.