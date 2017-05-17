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В Бишкеке наградили активных участников акции "Бессмертный полк", в том числе сотрудников ГКНБ и МВД (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

              

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426470-ru.html

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17 мая 2017, 13:51       Комментарии

Церемония награждения организаторов и активных участников акции "Бессмертный полк" состоялось 17 мая в мэрии Бишкека.
Депутаты Бишкекского городского кенеша наградили участников почетными грамотами и благодарственными письмами.
Как сообщил председатель БГК Канат Музуралиев, акция полюбилась гражданам Кыргызстана. В шествии 9 мая приняли участие более 30 тыс. человек. Акция помогает сохранить преемственность поколений и учит гражданственности и патриотизму, сообщил он.
В списке награжденных значился 41 человек, среди которых представители ГКНБ, милиции, районных администраций, скорой помощи, управления культуры, управления образования и штаба Бессмертного полка.

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