Ого! Мистические снимки в горах КР и еще 4 события, которые нас удивили

17 мая 2017

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. И снова жизнь в Кыргызстане не дает нам скучать. Прямо сплошная феерия удивительных новостей! Мы отобрали для вас 5 самых удивительных событий за последние cемь дней.

1. Фотоловушки, установленные в горах Чуйской области, подкинули загадок кыргызстанским ученым. Камеры, призванные реагировать на движение барсов и манулов, засняли неизвестный... ммм... объект. Пока так и не ясно, что это за штуковина такая.

2. Ветеран, который получил пустой конверт на 9 Мая. Сначала мы все очень разозлились: мол, кто посмел забрать деньги аксакала! А потом выяснилось, что это просто недоразумение. Конверт в форме фронтового треугольника с гвардейской лентой, гвоздикой и фразой "Не забудем никогда!" - это результат труда школьников, и на самом деле ветерана никто не хотел обидеть. Уф, аж от сердца отлегло!

3. Жительница Украины, которая стала самой красивой... кыргызстанкой! Киевлянка Алиса Саросек, выступавшая от Кыргызстана на международном конкурсе красоты Queen of USSR - 2017 в Дубае, завоевала первое место. Интересно, а с футболистами так тоже можно было бы?

© Sputnik / Эмиль Садыров Уникальный пикап — бишкекчанин собрал ретромобиль 4. В Кыргызстане стали делать неплохие внедорожники! Правда, пока только в единственном экземпляре. Черный автомобиль своими руками собрал житель Бишкека Равшанбек Ахмедов. Теперь он ездит на черном внедорожнике 2017 года - куда круче, чем все эти допотопные "прадики" и "лексусы".

5. Животные в правительстве, которых нет. Нет-нет, там действительно водится что-то шерстяное, иначе зачем объявлять тендер на очистку мебели от следов животных, подумали мы. А еще хотелось верить, что наши депутаты - люди, несомненно, сердобольные: по дороге на работу подбирают бездомных котят и щенят. Но мы ошиблись. Как ошиблись и господа из Управделами президента и правительства, которые, оказывается, случайно выбрали не ту категорию в тендерной заявке.