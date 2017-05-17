Хеннесси вместо асфальта. Сколько стоит ремонт дорог в разных странах мира

17 мая 2017, 13:30 Комментарии

Дороги уже давно стали головной проблемой не только правительства Кыргызстана, но и простых жителей. Наверняка хотя бы раз в жизни каждый автолюбитель был недоволен состоянием асфальта. Ремонта дорожного покрытия ждут многие, а после реконструкции возмущаются, что буквально за считанные дни новенькая дорога покрылась ямами и неровностями. И сразу же появляется вопрос: куда ушли деньги? И действительно, деньги в отрасли ремонта дорожного полотна крутятся немалые, даже в небольшом Кыргызстане. Но такие ли они большие в мировом масштабе?

"ВБ" решил сравнить стоимость ремонта дорожного полотна в разных странах мира.

В этом году стартовал "Проект развития улично-дорожной сети города Бишкек", в рамках которого планируется значительно улучшить дороги столицы. В ходе первой фазы будет отреставрировано 95 километров дорог. На эти нужды предусмотрено 4,8 миллиарда сомов, или около 70 миллионов долларов. Таким образом, получается, что ремонт одного километра дороги в Бишкеке обойдется примерно в 50 миллионов сомов.

Стоит отметить, ремонт дорожного покрытия стоит не везде одинаково. Цена зависит от множества факторов - заселенности ремонтируемого участка, ровности дороги и т.д.

В сравнении с другими странами стоимость ремонта дорог Бишкека находится в категории "выше среднего".

Россия

Как гласит шутка, в России две беды, одна из них - дороги. Ситуация с дорогами в РФ неоднозначная - ежегодно вкладываются немыслимые суммы на улучшение дорожного полотна, а воз и ныне там. Причем деньги тратятся такие, что российские СМИ иронично говорят, что дороги обходятся стране дороже, чем освоение космоса.

Пользователь живого журнала sayanarus в своем блоге подсчитала, что на вкладываемые в ремонт дорог деньги можно покрыть дорожное полотно сумками от Луи Витона, устрицами и залить это всё коньяком "Хеннесси".

По данным РБК, стоимость ремонта одного километра дороги в России в среднем составляет 65 миллионов сомов.

Европа

Многие эталонными называют дороги в странах Европы. Сразу же вспоминаются идеальные немецкие автобаны и многочисленные картинки междугородних европейских трасс, на которых асфальт выглядит лучше, чем основные трассы в Кыргызстане. В действительности же такие дороги стоят колоссальных денег.

По данным всё того же РБК, стоимость ремонта одного километра дороги в Германии в среднем обходится в 195 миллионов сомов. Но там дороги одни из самых дорогих, а например, в Финляндии цена ниже, чем в России - в среднем 64 миллиона за километр.

Стоит также отметить, что технология кладки дорожного полотна значительно отличается в тех странах, где стоимость производства дорог выше. Например, всё в той же Германии под основной дорогой несколько слоев различных материалов и лишь сверху уже привычный асфальт или более экзотический бетон. Также немцы большое внимание уделяют времени ремонта производства дорог, и не ждут месяцами. За всё это нужно платить немалую стоимость, а если дорога не продержалась гарантированного срока, то компания, которая занималась ремонтом, устраняет неполадки за свой счет.

США

В США дороги укладываются если не на века, то на десятилетия. При этом средняя цена дороги значительно ниже, чем в Германии и составляет примерно 115 миллионов сомов за километр. Но там с укладкой не всё так просто.

Прежде чем начать ремонт и укладку новой дороги проводятся слушания, на которых может выступить любой желающий. Когда учтены все "за" и "против", создается первоначальный проект и решается вопрос перекрытия дорог.

В США поток машин настолько большой, что перекрытие даже одной улицы может спровоцировать транспортный коллапс, поэтому зачастую ремонт производится по полосам движения. Перекрытие дороги во время ремонта в США не может составлять более 30%.

В США во время укладки дороги используется и асфальт, и бетон. Чаще всего поверх нескольких слоев подушки укладывается асфальт, а сверху бетон. Это увеличивает срок службы дорожного полотна в несколько раз.

Самая дорогая дорога

Самая дорогая дорога в мире находится не где-нибудь в Швейцарии или Германии, а в России. Московское четвертое транспортное кольцо обошлось бюджету в 578 миллионов долларов. Строительство трассы ведется поэтапно.

Многие подвергли критике этот проект, в том числе и мэр Москвы Сергей Собянин: "По такой стоимости я не готов строить транспортную инфраструктуру. Это бессмысленно. Построено Третье кольцо. Замечательно. Транспортная ситуация после этого в городе улучшилась? Ухудшилась. Причём это же большой объём работы. Если построить Четвёртое транспортное кольцо, это стоит сейчас более 1 трлн рублей. То есть вообще в городе ничего не надо строить и лет десять пахать на Четвёртое транспортное кольцо. Город вообще умрёт".