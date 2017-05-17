Исламские игры: пловец Денис Петрашов обновил рекорд Кыргызстана

17 мая 2017, 13:34 Комментарии

Трое пловцов Кыргызстана поборолись за медали Исламских игр солидарности на дистанции 100 метров брассом. Отметим, соревнования проходят в Баку (Азербайджан).

Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, трое пловцов на этой дистанции сумели выйти в финал, однако медалей им завоевать не удалось. В частности, в состязаниях среди женщин Дарья Таланова остановилась в шаге от бронзы, заняв четвертое место с результатом 1 минута 13,24 секунды.

Также Денис Петрашов занял пятое место с результатом 1 минута 02,64 секунды. Этот результат позволил ему обновить рекорд Кыргызстана на дистанции 100 метров брассом. Шестое место Исламских игр на этой дистанции занял Кирилл Вайс.

Отметим, Петрашов также является рекордсменом страны на дистанции 200 метров брассом, которую преодолел за 2 минуты 16,57 секунды. Этот результат он показал на Олимпийских играх в Рио-2016.

Сегодня, 17 мая, участница Олимпийских игр Дарья Таланова выступит на дистанции 200 метров брассом.