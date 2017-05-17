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Милиционеры разыскивают виновника смертельного ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359976_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426466-ru.html

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Милиционеры задержали второго водителя, сбившего ребенка

17 мая 2017, 13:50       Комментарии

В минувшие выходные на 83-м километре автодороги Бишкек - Торугарт неизвестный насмерть сбил женщину. Об этом "ВБ" рассказали в Управлении патрульной милиции Чуйской области.
Сообщается, что инцидент произошел примерно в 18.00. Женщина, 1983 года рождения, переходила дорогу, и в этот момент неизвестный сбил её. От полученных травм она скончалась в больнице. Сообщается, что у пострадавшей осталась дочь. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
В настоящий момент сотрудники милиции разыскивают виновника ДТП. Милиционеры располагают данными о подозреваемом, но не сообщают о них в интересах следствия.

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