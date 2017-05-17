Милиционеры разыскивают виновника смертельного ДТП

17 мая 2017, 13:50 Комментарии

В минувшие выходные на 83-м километре автодороги Бишкек - Торугарт неизвестный насмерть сбил женщину. Об этом "ВБ" рассказали в Управлении патрульной милиции Чуйской области.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 18.00. Женщина, 1983 года рождения, переходила дорогу, и в этот момент неизвестный сбил её. От полученных травм она скончалась в больнице. Сообщается, что у пострадавшей осталась дочь. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В настоящий момент сотрудники милиции разыскивают виновника ДТП. Милиционеры располагают данными о подозреваемом, но не сообщают о них в интересах следствия.