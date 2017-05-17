В Кыргызстане функционируют более 60 центров для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации

17 мая 2017, 13:27 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Кыргызстане функционируют более 60 реабилитационных и кризисных центров для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала заведующая отделом управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития КР Гульмира Ахматова.

По ее словам, ежегодно данные центры создаются в рамках государственного социального заказа.

Также она проинформировала, что за I квартал более 2 тыс детей и около 1 тыс 700 семей находятся в трудной жизненной ситуации.

Кроме этого она отметила, что негативно отразилась не жестокое обращение с детьми резко возросшая трудовая миграция, и добавила, что по статистике почти 90 процентов людей, совершивших насилие над детьми, имеют среднее образование.

"В последние годы узнаем страшные вещи, что издеваются над детьми зачастую самые близкие люди (родители, бабушки и дедушки). Не хочу сказать, что только в Кыргызстане имеются такие факты. Они есть во всем мире, независимо от экологического, социального и экономического состояния страны", - добавила она.