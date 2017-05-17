Фильм "В поисках мамы" покажут в Корее

17 мая 2017, 13:44 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Сеуле 21 мая пройдёт однодневный показ нового фильма "В поисках мамы" от режиссера Руслана Акуна. Об этом сообщили организаторы проекта.

По их информации, многие зрители в столице Кореи ждут с нетерпением премьеру фильма.

Напомним, что фильм "В поисках мамы" 9 февраля вышел на экраны кинотеатров в Кыргызстане и в Казахстане и стал кассовым. Затем премьера данной кинокартины состоялась в России и в крупных городах США.

В главных ролях: Азамат Уланов, Тауекел Мусилим, Майкл Мапонго, Жениш Майрамбек уулу и другие.

"В поисках мамы" - добрый, жизнеутверждающий и семейный фильм повествует о маленьком мальчике-сироте Азамате, который отправляется в Соединенные Штаты на поиски своей мамы. Азамат – одаренный мальчик, у которого настолько хорошо развита память, что он может запоминать и оперировать сложной информацией. Но парадокс заключается в том, что Азамат, обладая такой памятью и умом, не может вспомнить лицо своей мамы. По приезду в Лос-Анджелес Азамат случайно встречает Данияра. Впереди героев ждут увлекательные приключения.