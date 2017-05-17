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Фильм "В поисках мамы" покажут в КорееФильм "В поисках мамы" покажут в Корее

Минздрав КР: Пока точно неизвестно, чем отравились школьники в Ноокене

Источник:
http://kabar.kg/news/v-minzdra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426462-ru.html

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В парламенте предлагают создать межведкомиссию по факту массового отравления школьников в Ноокене

17 мая 2017, 13:45       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Минздраве пока точно не знают, чем отравились ученики средней школы №5 имени Н.Токторбаева в с.Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, всего в Ноокенскую территориальную больницу были госпитализированы 32 детей, из них 26 выписаны. На 17 мая остальные 6 детей продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.
Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз: "ОРВИ", у всех остальных диагноз: "Отравление неясной этиологии".
Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей ЦСМ и ГСВ. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано.
"По результатам лабораторных исследований проб воды с источника, из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонения не выявлены. Результаты лабораторных исследований отобранных проб мороженого, реализовывавшегося на территории школы в день регистрации случая отравления - отрицательные. На территории школы имеются фруктовые деревья. Со слов администрации школы, обработка деревьев не проводилась", - говорится в сообщении.

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