Минздрав КР: Пока точно неизвестно, чем отравились школьники в Ноокене

17 мая 2017, 13:45 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Минздраве пока точно не знают, чем отравились ученики средней школы №5 имени Н.Токторбаева в с.Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, всего в Ноокенскую территориальную больницу были госпитализированы 32 детей, из них 26 выписаны. На 17 мая остальные 6 детей продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.

Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз: "ОРВИ", у всех остальных диагноз: "Отравление неясной этиологии".

Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей ЦСМ и ГСВ. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано.

"По результатам лабораторных исследований проб воды с источника, из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонения не выявлены. Результаты лабораторных исследований отобранных проб мороженого, реализовывавшегося на территории школы в день регистрации случая отравления - отрицательные. На территории школы имеются фруктовые деревья. Со слов администрации школы, обработка деревьев не проводилась", - говорится в сообщении.