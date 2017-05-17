Список претендентов, прошедших I тур конкурса на должность ажы башчы на хадж 2017 года

17 мая 2017, 13:23 Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана опубликовало список претендентов, прошедших первый тур конкурса на должность ажы башчы на хадж 2017 года.

Как сообщили в ДУМК, первый тур прошли претенденты, набравшие 43 балла.

Баткенская область

Абдурашут уулу Абдулазиз - 45 баллов

Алиев Авазбек Джеенбайович - 46 баллов

Жайнаков Заирбек Маматович - 49 баллов

Закиров Ысмайыл Турганбаевич - 43 балла

Кадыркулов Канатбек Курбанбекович - 46 баллов

Кадыров Кудратилла Суюнович - 45 баллов

Носиров Курсанбой Зиёбидинович - 45 баллов

Орозалиев Мирланбек Шамшудинович - 49 баллов

Ырысбаев Бакир Ташбалтаевич - 46 баллов

Ысманов Элчибек Алимович - 50 баллов

Ошская область

Абдиев Мустафа Тыныбекович - 43 балла

Абдиллаев Талайбек Осорович - 46 баллов

Абдурахманов Абдумалик Абдулхамутович - 49 баллов

Айтмаматов Кубанычбек Халилович - 43 балла

Алимбеков Абдулбаари Сулайманович - 47 баллов

Андакулов Ислам Абдиманапович - 46 баллов

Атабаев Бакир Калмаматович - 43 балла

Аттокуров Алмазбек Савытович - 49 баллов

Бадиров Байыш Аманович - 46 баллов

Бакиров Акжол Акжигитович - 43 балла

Бактыбаев Абубакир Абдыкадырович - 50 баллов

Басиров Рахматилло Бойболаевич - 43 балла

Бурканов Абдимамат Шамшидинович - 43 балла

Бурканов Абдуллабек Искендерович - 48 баллов

Гадаев Абдулмалик Ганыевич - 47 баллов

Кабулов Азамжан Рахимович - 43 балла

Тагаев Каныбек Закирович - 48 баллов

Тагаев Бакытбек Каныбекович - 48 баллов

Мойдинов Даврон Эшанходжаевич - 50 баллов

Кожошов Мирлан Акбаралиевич - 46 баллов

Маматхожаев Зохиджон Закирхожаевич - 47 баллов

Кадырмамат Уулу Аллаяр - 49 баллов

Камилов Кылычбек Жыргалбекович - 44 балла

Козубаев Акжол Жаланович - 45 баллов

Козуев Мурзали Абдилазимович - 43 балла

Мамарасулов Махаматжон Маматякубович - 49 баллов

Мамасадыков Ымамидин Сарымсакович - 43 балла

Маматов Кубанычбек Ысмайылович - 44 балла

Масаитов Джахангир Тургунбаевич - 44 балла

Мурзаматов Маматемир Балтаевич - 45 баллов

Насиров Абдусамат Сайбидинович - 48 баллов

Нишанов Рахимжан Юлдашович - 46 баллов

Өтөнбаев Асилидин Хакимбаевич - 45 баллов

Райимов Мамасалы Баетович - 48 баллов

Рысматов Эминжан Маматразакович - 48 баллов

Сабиров Кутбидин Миташевич - 45 баллов

Тажибаев Нусратилло Нематиллаевич - 49 баллов

Токтосунов Кубанычбек Раимович - 50 баллов

Турдубаев Музаффар Маматкасымович - 48 баллов

Турдумамат Уулу Кудайберди - 44 балла

Урманов Абдумутал Эргашевич - 43 балла

Хабибилло Уулу Икромжон - 48 баллов

Халмирзаев Толкин Эргешбаевич - 44 балла

Хатамжон Угли Икрамжан - 50 баллов

Холбаев Адахамжон Юсупович - 44 балла

Шамшиев Болотбек Касымбекович - 43 балла

Юсупов Фаррух Фахриддинович - 44 балла

Город Ош

Боронов Имамаззам Атамалиевич - 43 балла

Исмаилов Хурматилло Хабибуллаевич - 45 баллов

Матиев Жанарбек Маметкеримович - 49 баллов

Сапиев Нурланбек Сапарбаевич - 44 балла

Ташхужаев Анасхон Жалалиддинович - 44 балла

Токтомушов Мирланбек Бакишович - 47 баллов

Турганбаев Нурбек Сабирович - 44 балла

Шамсутдинов Сирожиддин Сайфутдинович - 48 баллов

Юсупов Искандар Бахрамович - 45 баллов

Жалал-Абадская область

Абдуллаев Ойбек Аманович - 46 баллов

Абдурахманов Хусанбой Эргашевич - 49 баллов

Абдусаттаров Илхомжон Абдухамидович - 44 балла

Абдыкалыков Мырзабек Турдалыевич - 45 баллов

Алимбаев Мирланбек Кубанычбекович - 48 баллов

Бапанов Тынарбек Абибуллаевич - 45 баллов

Жороев Талантбек Турдумаматович - 49 баллов

Жунусалиев Давранбек Кадыралиевич - 46 баллов

Игамбердиев Исраил Исмаилович - 47 баллов

Исмаилов Жунус Жусупович - 44 балла

Оморбеков Ордобек Аширбекович - 46 баллов

Тургунбаев Мелисбек Маданбекович - 47 баллов

Умарбеков Алмазбек Мамырович - 43 балла

Чыналиев Шумкарбек Канайбекович - 45 баллов

Шаиков Тынычтыкбек Абдуллаевич - 45 баллов

Шерматов Акмалжон Сайибжанович - 46 баллов

Эназаров Рустамжон Раимжанович - 44 балла

Эрматов Абдулла Мустапаевич - 46 баллов

Эрназаров Улан Нуркалилович - 49 баллов

Таласская область

Абдысамат уулу Өмүрзак - 45 баллов

Нарынская область

Талипакунов Алмаз Жолдошбекович - 43 балла

Город Бишкек

Адранов Орозали Кудайбердиевич - 45 баллов

Аноркулов Мухаммад Орунбоевич - 49 баллов

Асатов Эрназар Досмаматович - 49 баллов

Асоев Саймухтор Зувурбекович - 44 балла

Атабаев Махамадмуса Абдираимович - 44 балла

Ахунбаев Ырысбай Мустапаевич - 45 баллов

Баширов Иброхим Шамшиевич - 47 баллов

Бекмуротов Баир Бекмуротович - 43 балла

Бурханов Рустам Ильясович - 47 баллов

Гулбаев Сирож Тупчиевич - 43 балла

Дарвешов Эрмат Хусенович - 45 баллов

Джусупбеков Муктарбек Нурманбетович - 44 балла

Досматов Акылбек Айтбаевич - 43 балла

Ерназаров Бахтияр Даниярович - 45 баллов

Жумагул Уулу Ахмат - 46 баллов

Керимбеков Алтынбек Толонович - 45 баллов

Курманходжаев Кенжетай Саякович - 43 балла

Мамажанов Бегали Кадыралиевич - 46 баллов

Маматкулов Шамшидин Ирискулович - 45 баллов

Маматов Куштарбек Акматбекович - 43 балла

Масаидов Умарали Сотиволдиевич - 47 баллов

Матраимов Абдиваси Нусурович - 46 баллов

Момунов Эргешбай Сарыевич - 48 баллов

Паизов Абдулхамид Камалидинович - 44 балла

Разыков Махамадин Набиевич - 46 баллов

Суран Уулу Абдыкадыр - 50 баллов

Сыргабаев Асан Нажиевич - 45 баллов

Тозибоев Рахмудин Караевич - 46 баллов

Хамраев Алишер Аманбаевич - 44 балла

Шарапов Бактыяржан Акимович - 43 балла

Шарипов Абдулмачид Махмадович - 44 балла

Иссык-Кульская область

Абдыразак Уулу Жумабай - 43 балла

Акунов Таалайбек Үсөнович - 45 баллов

Нарматов Муслидин Мухамедшакирович - 46 баллов

Сабриков Талант Рысбекович - 47 баллов

Самудинов Кылычбек Асанович - 44 балла

Чуйская область

Амираев Искендербек Абдыганыевич - 44 балла

Долотканов Чынкожо Абасканович - 43 балла

Исаков Элдияр Маматкаримович - 46 баллов

Исмаилов Шамен Рысбекович - 47 баллов

Кадыров Рахманберди Турсуналиевич - 45 баллов

Карабеков Шерикбек Сатынбаевич - 45 баллов

Омуралиев Нурдан Эсенкулович - 45 баллов

Саисмонов Сайдамин Махмадшоевич - 44 балла

Таштемиров Асылбек Абдиламитович - 48 баллов

Убабеков Бактыбек Сансызбаевич - 43 балла

Фазилов Кабир - 46 баллов

Шаменов Чынгыз Катаганович - 46 баллов