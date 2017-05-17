Список претендентов, прошедших I тур конкурса на должность ажы башчы на хадж 2017 года

17 мая 2017, 13:23 Комментарии
Духовное управление мусульман Кыргызстана опубликовало список претендентов, прошедших первый тур конкурса на должность ажы башчы на хадж 2017 года.
Как сообщили в ДУМК, первый тур прошли претенденты, набравшие 43 балла.
Баткенская область
Абдурашут уулу Абдулазиз - 45 баллов
Алиев Авазбек Джеенбайович - 46 баллов
Жайнаков Заирбек Маматович - 49 баллов
Закиров Ысмайыл Турганбаевич - 43 балла
Кадыркулов Канатбек Курбанбекович - 46 баллов
Кадыров Кудратилла Суюнович - 45 баллов
Носиров Курсанбой Зиёбидинович - 45 баллов
Орозалиев Мирланбек Шамшудинович - 49 баллов
Ырысбаев Бакир Ташбалтаевич - 46 баллов
Ысманов Элчибек Алимович - 50 баллов
Ошская область
Абдиев Мустафа Тыныбекович - 43 балла
Абдиллаев Талайбек Осорович - 46 баллов
Абдурахманов Абдумалик Абдулхамутович - 49 баллов
Айтмаматов Кубанычбек Халилович - 43 балла
Алимбеков Абдулбаари Сулайманович - 47 баллов
Андакулов Ислам Абдиманапович - 46 баллов
Атабаев Бакир Калмаматович - 43 балла
Аттокуров Алмазбек Савытович - 49 баллов
Бадиров Байыш Аманович - 46 баллов
Бакиров Акжол Акжигитович - 43 балла
Бактыбаев Абубакир Абдыкадырович - 50 баллов
Басиров Рахматилло Бойболаевич - 43 балла
Бурканов Абдимамат Шамшидинович - 43 балла
Бурканов Абдуллабек Искендерович - 48 баллов
Гадаев Абдулмалик Ганыевич - 47 баллов
Кабулов Азамжан Рахимович - 43 балла
Тагаев Каныбек Закирович - 48 баллов
Тагаев Бакытбек Каныбекович - 48 баллов
Мойдинов Даврон Эшанходжаевич - 50 баллов
Кожошов Мирлан Акбаралиевич - 46 баллов
Маматхожаев Зохиджон Закирхожаевич - 47 баллов
Кадырмамат Уулу Аллаяр - 49 баллов
Камилов Кылычбек Жыргалбекович - 44 балла
Козубаев Акжол Жаланович - 45 баллов
Козуев Мурзали Абдилазимович - 43 балла
Мамарасулов Махаматжон Маматякубович - 49 баллов
Мамасадыков Ымамидин Сарымсакович - 43 балла
Маматов Кубанычбек Ысмайылович - 44 балла
Масаитов Джахангир Тургунбаевич - 44 балла
Мурзаматов Маматемир Балтаевич - 45 баллов
Насиров Абдусамат Сайбидинович - 48 баллов
Нишанов Рахимжан Юлдашович - 46 баллов
Өтөнбаев Асилидин Хакимбаевич - 45 баллов
Райимов Мамасалы Баетович - 48 баллов
Рысматов Эминжан Маматразакович - 48 баллов
Сабиров Кутбидин Миташевич - 45 баллов
Тажибаев Нусратилло Нематиллаевич - 49 баллов
Токтосунов Кубанычбек Раимович - 50 баллов
Турдубаев Музаффар Маматкасымович - 48 баллов
Турдумамат Уулу Кудайберди - 44 балла
Урманов Абдумутал Эргашевич - 43 балла
Хабибилло Уулу Икромжон - 48 баллов
Халмирзаев Толкин Эргешбаевич - 44 балла
Хатамжон Угли Икрамжан - 50 баллов
Холбаев Адахамжон Юсупович - 44 балла
Шамшиев Болотбек Касымбекович - 43 балла
Юсупов Фаррух Фахриддинович - 44 балла
Город Ош
Боронов Имамаззам Атамалиевич - 43 балла
Исмаилов Хурматилло Хабибуллаевич - 45 баллов
Матиев Жанарбек Маметкеримович - 49 баллов
Сапиев Нурланбек Сапарбаевич - 44 балла
Ташхужаев Анасхон Жалалиддинович - 44 балла
Токтомушов Мирланбек Бакишович - 47 баллов
Турганбаев Нурбек Сабирович - 44 балла
Шамсутдинов Сирожиддин Сайфутдинович - 48 баллов
Юсупов Искандар Бахрамович - 45 баллов
Жалал-Абадская область
Абдуллаев Ойбек Аманович - 46 баллов
Абдурахманов Хусанбой Эргашевич - 49 баллов
Абдусаттаров Илхомжон Абдухамидович - 44 балла
Абдыкалыков Мырзабек Турдалыевич - 45 баллов
Алимбаев Мирланбек Кубанычбекович - 48 баллов
Бапанов Тынарбек Абибуллаевич - 45 баллов
Жороев Талантбек Турдумаматович - 49 баллов
Жунусалиев Давранбек Кадыралиевич - 46 баллов
Игамбердиев Исраил Исмаилович - 47 баллов
Исмаилов Жунус Жусупович - 44 балла
Оморбеков Ордобек Аширбекович - 46 баллов
Тургунбаев Мелисбек Маданбекович - 47 баллов
Умарбеков Алмазбек Мамырович - 43 балла
Чыналиев Шумкарбек Канайбекович - 45 баллов
Шаиков Тынычтыкбек Абдуллаевич - 45 баллов
Шерматов Акмалжон Сайибжанович - 46 баллов
Эназаров Рустамжон Раимжанович - 44 балла
Эрматов Абдулла Мустапаевич - 46 баллов
Эрназаров Улан Нуркалилович - 49 баллов
Таласская область
Абдысамат уулу Өмүрзак - 45 баллов
Нарынская область
Талипакунов Алмаз Жолдошбекович - 43 балла
Город Бишкек
Адранов Орозали Кудайбердиевич - 45 баллов
Аноркулов Мухаммад Орунбоевич - 49 баллов
Асатов Эрназар Досмаматович - 49 баллов
Асоев Саймухтор Зувурбекович - 44 балла
Атабаев Махамадмуса Абдираимович - 44 балла
Ахунбаев Ырысбай Мустапаевич - 45 баллов
Баширов Иброхим Шамшиевич - 47 баллов
Бекмуротов Баир Бекмуротович - 43 балла
Бурханов Рустам Ильясович - 47 баллов
Гулбаев Сирож Тупчиевич - 43 балла
Дарвешов Эрмат Хусенович - 45 баллов
Джусупбеков Муктарбек Нурманбетович - 44 балла
Досматов Акылбек Айтбаевич - 43 балла
Ерназаров Бахтияр Даниярович - 45 баллов
Жумагул Уулу Ахмат - 46 баллов
Керимбеков Алтынбек Толонович - 45 баллов
Курманходжаев Кенжетай Саякович - 43 балла
Мамажанов Бегали Кадыралиевич - 46 баллов
Маматкулов Шамшидин Ирискулович - 45 баллов
Маматов Куштарбек Акматбекович - 43 балла
Масаидов Умарали Сотиволдиевич - 47 баллов
Матраимов Абдиваси Нусурович - 46 баллов
Момунов Эргешбай Сарыевич - 48 баллов
Паизов Абдулхамид Камалидинович - 44 балла
Разыков Махамадин Набиевич - 46 баллов
Суран Уулу Абдыкадыр - 50 баллов
Сыргабаев Асан Нажиевич - 45 баллов
Тозибоев Рахмудин Караевич - 46 баллов
Хамраев Алишер Аманбаевич - 44 балла
Шарапов Бактыяржан Акимович - 43 балла
Шарипов Абдулмачид Махмадович - 44 балла
Иссык-Кульская область
Абдыразак Уулу Жумабай - 43 балла
Акунов Таалайбек Үсөнович - 45 баллов
Нарматов Муслидин Мухамедшакирович - 46 баллов
Сабриков Талант Рысбекович - 47 баллов
Самудинов Кылычбек Асанович - 44 балла
Чуйская область
Амираев Искендербек Абдыганыевич - 44 балла
Долотканов Чынкожо Абасканович - 43 балла
Исаков Элдияр Маматкаримович - 46 баллов
Исмаилов Шамен Рысбекович - 47 баллов
Кадыров Рахманберди Турсуналиевич - 45 баллов
Карабеков Шерикбек Сатынбаевич - 45 баллов
Омуралиев Нурдан Эсенкулович - 45 баллов
Саисмонов Сайдамин Махмадшоевич - 44 балла
Таштемиров Асылбек Абдиламитович - 48 баллов
Убабеков Бактыбек Сансызбаевич - 43 балла
Фазилов Кабир - 46 баллов
Шаменов Чынгыз Катаганович - 46 баллов