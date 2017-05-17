Премьер: На развитие лизинговой программы предусмотрено свыше 1 млрд сомов

17 мая 2017, 13:09 Комментарии

"На развитие лизинговой программы правительством предусмотрено свыше 1 млрд сомов. Правительство продолжит политику, направленную на поддержку отечественных фермеров и крестьян", – отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 17 мая, на открытии V Международной агропромышленной выставки "Айыл-Агро-2017".

Он отметил, что за последние годы правительством в целях интенсивного развития аграрной отрасли ведется активная работа по техническому переоснащению сельского хозяйства страны.

"Принимаются меры по развитию лизинга сельскохозяйственной техники и обновления машинно-тракторного парка республики. За последние пять лет выдано более 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2,2 млрд сомов. Реализуется программа по расширению сети машинно-тракторных станций до 2020 года", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава правительства ознакомился с представленной на выставке сельскохозяйственной техникой.

Международная агропромышленная выставка "Айыл-Агро" является центральной отраслевой площадкой для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. Проект создан Правительством Кыргызской Республики и реализуется при стратегическом партнерстве ОАО "Айыл Банк" и Российской ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники "Росагромаш".

В выставке принимают участие представители более 10 стран мира и всех регионов Кыргызстана. Выставка продлится с 17 по 19 мая.

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