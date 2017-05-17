Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Юбилейный Каннский фестиваль открылся во ФранцииЮбилейный Каннский фестиваль открылся во ФранцииОператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017Оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017

Премьер: На развитие лизинговой программы предусмотрено свыше 1 млрд сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426460-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: "На развитие лизинговой программы предусмотрено свыше 1 млрд сомов"

Кыргызские семьи в основном хотят усыновить младенцев, чтобы сохранить тайну усыновления, - Минсоцразвития

Минсоцразвития: Кыргызские семьи имитируют беременность при усыновлении детей

В Кыргызстане 90% фактов насилия над детьми были совершены людьми со средним образованием, - Минсоцразвития

За полтора года 370 детей обратились за помощью по телефону доверия Минсоцразвития

17 мая 2017, 13:09       Комментарии

"На развитие лизинговой программы правительством предусмотрено свыше 1 млрд сомов. Правительство продолжит политику, направленную на поддержку отечественных фермеров и крестьян", – отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 17 мая, на открытии V Международной агропромышленной выставки "Айыл-Агро-2017".
Он отметил, что за последние годы правительством в целях интенсивного развития аграрной отрасли ведется активная работа по техническому переоснащению сельского хозяйства страны.
"Принимаются меры по развитию лизинга сельскохозяйственной техники и обновления машинно-тракторного парка республики. За последние пять лет выдано более 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2,2 млрд сомов. Реализуется программа по расширению сети машинно-тракторных станций до 2020 года", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава правительства ознакомился с представленной на выставке сельскохозяйственной техникой.
Международная агропромышленная выставка "Айыл-Агро" является центральной отраслевой площадкой для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. Проект создан Правительством Кыргызской Республики и реализуется при стратегическом партнерстве ОАО "Айыл Банк" и Российской ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники "Росагромаш".
В выставке принимают участие представители более 10 стран мира и всех регионов Кыргызстана. Выставка продлится с 17 по 19 мая.
1 of 16

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум