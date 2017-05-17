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На востоке Афганистана совершено нападение на здание телерадиокомпании

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359973_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426458-ru.html

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17 мая 2017, 13:01       Комментарии

Неизвестные совершили вооружённое нападение на здание телерадиокомпании в городе Джелалабаде на востоке Афганистана. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал TOLOnews.
Как пишет Лента.ру, неизвестные атаковали в 10:00 по местному времени (11:30 по Бишкеку). В настоящее время столкновение между нападавшими и силами безопасности продолжается. По словам очевидцев, слышны выстрелы.
Как отмечает телеканал, рядом со зданием телерадиокомпании находится дом губернатора провинции Нангархар.
Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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