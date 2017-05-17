На востоке Афганистана совершено нападение на здание телерадиокомпании

17 мая 2017, 13:01 Комментарии

Неизвестные совершили вооружённое нападение на здание телерадиокомпании в городе Джелалабаде на востоке Афганистана. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Как пишет Лента.ру, неизвестные атаковали в 10:00 по местному времени (11:30 по Бишкеку). В настоящее время столкновение между нападавшими и силами безопасности продолжается. По словам очевидцев, слышны выстрелы.

Как отмечает телеканал, рядом со зданием телерадиокомпании находится дом губернатора провинции Нангархар.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.