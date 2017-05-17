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Оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359972_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426457-ru.html

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17 мая 2017, 13:02       Комментарии

Лучшие бренды Кыргызстана объединились, чтобы подарить радость своим клиентам, объявив #МарафонПодарков2017! Победитель данного марафона получит главный приз - флагманский смартфон, вобравший в себя последние разработки в мобильной индустрии и все лучшие черты предыдущих поколений - iPhone 7 от мобильного оператора О! и O!Store.
Ещё шесть счастливчиков получат отличные подарки от ведущих компаний страны:
<li>Смартфон Huawei P8 Lite 2017 от компании Huawei,</li><li> Набор для водителя от "Газпром нефть Азия",</li><li>3 коробки любимых напитков максым, чалап и аралаш от компании "Шоро",</li><li> Целый месяц бесплатных бизнес-ланчей от Burger House в "Космопарке",</li><li>Самый большой комбо-набор пицц и напитков от "Додо-пицца", </li><li> Книжный сертификат от книжного магазина Bookингем.</li>
Условия участия просты! Подпишитесь на странички: @o_mobile_operator, @ostore_kg, @huaweikg, @gazpromneft_kg, @shorokgz, @burgerhouse_kg, @dodopizzakg, @bookingem и сделайте репост публикации с хештегом #МарафонПодарков2017. Итоги будут подведены с помощью random 15 июня.
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Мобильный оператор О! желает каждому удачи!
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