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Юбилейный Каннский фестиваль открылся во Франции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359974_ub...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426456-ru.html

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17 мая 2017, 13:20       Комментарии

В каннском Дворце фестивалей на берегу французской ривьеры открылся 70-й кинофестиваль, ведущей которого стала итальянская актиса Моника Беллуччи, а председателем жюри испанский режиссер Педро Альмодовар, сообщает Росбалт.
Конкурсный состав выглядит почти как строки известного стихотворения Иосифа Бродского: немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин представит на суд жюри картину "Из ниоткуда", а титулованный россиянин Андрей Звягинцев приехал в Канны со своей "Нелюбовью" - семейной драмой о разводе. Его, к слову сказать, покажут в первый же день.
Всего за главный приз поборются 18 картин с многонациональным режиссерским составом: украинец Сергей Лозница приехал с фильмом "Кроткая" по мотивам Федора Достоевского, американец Ноа Баумбах привез "Историю семьи Майровиц", кореец Пон Джун-хо в коллаборации с США и Тильдой Суинтон в главной роли снял картину "Окча", японка Наоми Кавасе - фильм "Свет", марокканский француз Робин Кампилло - "120 ударов в минуту", а Михаэль Ханеке и вовсе снял кино о беженцах в Европе под названием "Хеппи-энд".
В фильме "Грозный" француза Мишеля Хазанавичуса - обладатель пяти "Оскаров" за фильм "Артист" - обратился к биографии гуру мирового кино Жана-Люки Годара. В роли Годара - Луи Гаррель. Стэйси Мартин, знакомая многим по "Нимфоманке", сыграла Анн Вяземски, с которой Годар прожил в браке 12 лет.
В конкурсе также представлены "Роковое искушение" Софии Копполы с Николь Кидман (у нее четыре картины в разных программах), "Роден" Жака Дуайона о знаменитом скульпторе, которого сыграл французский актер Венсан Линдон, "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса, "На следующий день" южнокорейского режиссера Хон Сан Су, "Убийство священного оленя" греческого режиссера Йоргоса Лантимса опять же с участием Николь Кидман и Колином Фарреллом, "Луна Юпитера" венгерского актера и режиссера Корнела Мундруцо, "Двуличный любовник" французского режиссера Франсуа Озона, где сыграла Жаклин Биссет.
Из почти двух тысяч полнометражных фильмов фестивальная комиссия отобрала для основных конкурсов менее полусотни картин.

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