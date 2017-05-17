Юбилейный Каннский фестиваль открылся во Франции

17 мая 2017, 13:20 Комментарии

В каннском Дворце фестивалей на берегу французской ривьеры открылся 70-й кинофестиваль, ведущей которого стала итальянская актиса Моника Беллуччи, а председателем жюри испанский режиссер Педро Альмодовар, сообщает Росбалт.

Конкурсный состав выглядит почти как строки известного стихотворения Иосифа Бродского: немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин представит на суд жюри картину "Из ниоткуда", а титулованный россиянин Андрей Звягинцев приехал в Канны со своей "Нелюбовью" - семейной драмой о разводе. Его, к слову сказать, покажут в первый же день.

Всего за главный приз поборются 18 картин с многонациональным режиссерским составом: украинец Сергей Лозница приехал с фильмом "Кроткая" по мотивам Федора Достоевского, американец Ноа Баумбах привез "Историю семьи Майровиц", кореец Пон Джун-хо в коллаборации с США и Тильдой Суинтон в главной роли снял картину "Окча", японка Наоми Кавасе - фильм "Свет", марокканский француз Робин Кампилло - "120 ударов в минуту", а Михаэль Ханеке и вовсе снял кино о беженцах в Европе под названием "Хеппи-энд".

В фильме "Грозный" француза Мишеля Хазанавичуса - обладатель пяти "Оскаров" за фильм "Артист" - обратился к биографии гуру мирового кино Жана-Люки Годара. В роли Годара - Луи Гаррель. Стэйси Мартин, знакомая многим по "Нимфоманке", сыграла Анн Вяземски, с которой Годар прожил в браке 12 лет.

В конкурсе также представлены "Роковое искушение" Софии Копполы с Николь Кидман (у нее четыре картины в разных программах), "Роден" Жака Дуайона о знаменитом скульпторе, которого сыграл французский актер Венсан Линдон, "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса, "На следующий день" южнокорейского режиссера Хон Сан Су, "Убийство священного оленя" греческого режиссера Йоргоса Лантимса опять же с участием Николь Кидман и Колином Фарреллом, "Луна Юпитера" венгерского актера и режиссера Корнела Мундруцо, "Двуличный любовник" французского режиссера Франсуа Озона, где сыграла Жаклин Биссет.

Из почти двух тысяч полнометражных фильмов фестивальная комиссия отобрала для основных конкурсов менее полусотни картин.