Н.Кадырбеков: "Сегодня духовенство стало больше обращать внимание на обучение имамов"

17 мая 2017, 12:59 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Сегодня духовенство стало больше обращать внимание на обучение имамов и не противопоставлять религии науку и культуру. Об том на пресс-конференции в Бишкеке заявил председатель правления Фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, фонд развития духовной культуры "Ыйман" учрежден по инициативе государства для реализации национальных проектов с целью поддержки усилий Госкомиссии по делам религий, Духовного управления мусульман Кыргызстан (ДУМК), гражданского общества в развитии духовной и религиозной культуры, противодействии религиозному экстремизму.

"Человек одновременно может быть хорошим мусульманином и в то же время носителем своей национальной культуры. В религии есть такое понятие, как аманат. Аманат – это то, что находится на твое усмотрение. То, что доверяется тебе, чтобы ты сохранил и развивал. Национальная культура и есть аманат нашего народа. И многие под религией почему-то понимают внешние ритуалы, такие как одежда. Кому-то подражают и продолжают чужую культуру. В то же время наша национальная культура соответствует каноном духовности религии. То есть не надо противопоставлять эти ценности, культуру и религию", - сообщил Н.Кадырбеков.

Он добавил, что фонд активно занимается изданием книг и обучением имамов не только в религиозном направлении, но и в научной сфере.

"Мы показываем, что и наши акыны, наши выдающиеся личности знали и религию, и в то же время и науку. Надо изучать, осваивать и использовать это в своей деятельности. Это срабатывало. Вы не поверите, насколько это было эффективно. Сейчас среди имамов эти книги очень популярны. Раньше были какие-то курсы, и в основном преподавались только религиозные курсы. Имамы должны быть образцами во всех направлениях. Например, когда религия и наука были едины, исламская цивилизация была передовой, она развивалась. Помните, Ибн Сина, Аль Ибн Хальдун, Аль Герони и другие. Потом каким-то образом наука и религия были разделены, и исламская цивилизация отстала от развития. Поэтому мы обучаем, надо воссоединять религию и науку, это очень важно", - добавил Н.Кадырбеков.

Он отметил, что решения Национального Совета по устойчивому развитию и Концепция государственной политики в религиозной сфере поставили задачу регулирования процессов в религиозной сфере.

Создание Фонда для привлечения средств отечественных и иностранных партнеров является законным способом повышения уровня образования и осведомленности о государственной политике у священнослужителей. Поэтому основной проект фонда направлен на обучение имамов. Тем из них, кто прошел обучение, аттестацию в комиссии, созданной в Муфтияте, является имамом мечети, прошедшей учетную регистрацию в Госкомиссии по делам религий, выплачивается благотворительная стипендия от 5 до 15 тыс. сомов (около 1400 имамов).

"Основную базу финансовых средств фонда составил грант от Турецкой Республики. Помощь осуществляется через Турецкое Агентство по координации и сотрудничеству (TIKA). Привлекаются средства отечественных и иностранных партнеров с соблюдением принципов открытости и прозрачности. За этим следит Наблюдательный совет и Правление. Вся отчетность по налогам и социальным выплатам соответствует требованиям законодательства", - добавил Н.Кадырбеков.