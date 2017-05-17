Около 1,4 тыс. имамов в Кыргызстане получают благотворительную стипендию

17 мая 2017, 12:47 Комментарии

Имамы мечети, прошедшие обучение, аттестацию в комиссии, созданной в муфтияте, получают благотворительную стипендию. Об этом 17 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.

Стипендия составляет от 5 тыс. до 15 тыс. сомов, ее получают в соответствии со званием и положением имама.

"Это символическая сумма, но тоже дает хорошие результаты", - отметил Н.Кадырбеков.

Основным направлением фонда "Ыйман" является обучение имамов. Финансирование фонда, как сообщил Н.Кадырбеков, идет из предоставленного Турцией грантом в размере 10 млн долларов.

"На сегодняшний день нам выделили лишь первую часть - 5 млн долларов, эти деньги уходят на предоставление стипендий имамам и на выпуск учебных принадлежностей", - сообщил Н.Кадырбеков.

На сегодняшний день обучение прошли около 2300 священнослужителей.