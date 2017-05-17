Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

5 лет в Кыргызстане не могут запустить проект "Безопасный город"5 лет в Кыргызстане не могут запустить проект "Безопасный город"Обрушение аттракциона в Оше: Минздрав рассказал о состоянии пострадавшихОбрушение аттракциона в Оше: Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

Около 1,4 тыс. имамов в Кыргызстане получают благотворительную стипендию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426454-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане функционируют более 60 центров для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации

"EurasiaNet.org": Кыргызстан: Власти проигрывают войну с нарушителями ПДД

Н.Кадырбеков: "Сегодня духовенство стало больше обращать внимание на обучение имамов"

Казахские депутаты одобрили выделение $100 млн Кыргызстану

Исламские игры: волейболистки Кыргызстана одержали первую победу

17 мая 2017, 12:47       Комментарии

Имамы мечети, прошедшие обучение, аттестацию в комиссии, созданной в муфтияте, получают благотворительную стипендию. Об этом 17 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.
Стипендия составляет от 5 тыс. до 15 тыс. сомов, ее получают в соответствии со званием и положением имама.
"Это символическая сумма, но тоже дает хорошие результаты", - отметил Н.Кадырбеков.
Основным направлением фонда "Ыйман" является обучение имамов. Финансирование фонда, как сообщил Н.Кадырбеков, идет из предоставленного Турцией грантом в размере 10 млн долларов.
"На сегодняшний день нам выделили лишь первую часть - 5 млн долларов, эти деньги уходят на предоставление стипендий имамам и на выпуск учебных принадлежностей", - сообщил Н.Кадырбеков.
На сегодняшний день обучение прошли около 2300 священнослужителей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум