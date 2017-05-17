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Для пенсионеров нет льгот на проезд в новых автобусах в Бишкеке — мэрия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426453-ru.html

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17 мая 2017, 12:40       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. На проезд в новых автобусах, курсирующих по маршруту №35, не предусмотрены льготы для пенсионеров, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе столичного муниципалитета.
На прошлой неделе частная компания доставила в Бишкеке 12 китайских автобусов марки Hengtong. Они рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. В них предусмотрена перевозка пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, транспорт оснащен камерами видеонаблюдения.
Все 12 автобусов курсируют по маршруту №35 (Западный автовокзал - железнодорожный вокзал - Восточный автовокзал).
Ранее в социальных сетях возмутились тем, что в салонах этих автобусов висят таблички "Нет льгот". В мэрии пояснили, что новые автобусы не считаются муниципальным транспортом, так как принадлежат частной компании, поэтому пенсионерам, как и всем, нужно платить 8 сомов за проезд при поездке на этих автобусах, а не 5.
Тем не менее мэрия намерена внести предложение на рассмотрение горкенеша о том, чтобы льготы пенсионерам все-таки предоставили.

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