Для пенсионеров нет льгот на проезд в новых автобусах в Бишкеке — мэрия

17 мая 2017, 12:40 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. На проезд в новых автобусах, курсирующих по маршруту №35, не предусмотрены льготы для пенсионеров, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе столичного муниципалитета.

На прошлой неделе частная компания доставила в Бишкеке 12 китайских автобусов марки Hengtong. Они рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. В них предусмотрена перевозка пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, транспорт оснащен камерами видеонаблюдения.

Все 12 автобусов курсируют по маршруту №35 (Западный автовокзал - железнодорожный вокзал - Восточный автовокзал).

Ранее в социальных сетях возмутились тем, что в салонах этих автобусов висят таблички "Нет льгот". В мэрии пояснили, что новые автобусы не считаются муниципальным транспортом, так как принадлежат частной компании, поэтому пенсионерам, как и всем, нужно платить 8 сомов за проезд при поездке на этих автобусах, а не 5.

Тем не менее мэрия намерена внести предложение на рассмотрение горкенеша о том, чтобы льготы пенсионерам все-таки предоставили.