Обрушение аттракциона в Оше: Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

17 мая 2017, 12:46 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Состояние пострадавших при обрушении аттракциона в Оше стабильное, без ухудшений, сообщила пресс-служба Минздрава.

Карусель рухнула в воскресенье около 17.30 в парке имени Алишера Навои. По данным городской больницы, среди 11 пострадавших трое детей. После этого по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В Минздраве сообщили, что в больнице остаются три человека, которые прошли обследование.

У 37-летней женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, рваная рана на лбу и на тыльной поверхности левой стопы.

Другая пострадавшая - 18-летняя девушка, получила ушиб и растяжение связочного аппарата поясничного отдела позвоночника.

У третьего пострадавшего, 22-летнего парня, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головы, раны на верхней и нижней губе, гематома на правой щеке.

В больницу в среду обратилась еще одна 11-летняя пострадавшая: у девочки ушиб мягких тканей, кровоподтеки левого коленного и локтевого суставов. Ее осмотрели и отпустили домой.