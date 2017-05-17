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Обрушение аттракциона в Оше: Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426452-ru.html

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17 мая 2017, 12:46       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Состояние пострадавших при обрушении аттракциона в Оше стабильное, без ухудшений, сообщила пресс-служба Минздрава.
Карусель рухнула в воскресенье около 17.30 в парке имени Алишера Навои. По данным городской больницы, среди 11 пострадавших трое детей. После этого по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
В Минздраве сообщили, что в больнице остаются три человека, которые прошли обследование.
У 37-летней женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, рваная рана на лбу и на тыльной поверхности левой стопы.
Другая пострадавшая - 18-летняя девушка, получила ушиб и растяжение связочного аппарата поясничного отдела позвоночника.
У третьего пострадавшего, 22-летнего парня, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головы, раны на верхней и нижней губе, гематома на правой щеке.
В больницу в среду обратилась еще одна 11-летняя пострадавшая: у девочки ушиб мягких тканей, кровоподтеки левого коленного и локтевого суставов. Ее осмотрели и отпустили домой.

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