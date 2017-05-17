Казахские депутаты одобрили выделение $100 млн Кыргызстану

17 мая 2017, 12:55 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Депутаты Мажилиса (парламента Казахстана) одобрили соглашение, согласно которому Кыргызстану выделят 100 миллионов долларов, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции было подписано 26 декабря прошлого года.

"В соответствии с соглашением, Казахстан окажет Кыргызстану помощь в сумме 100 миллионов долларов", - сказал Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса в среду.

Помощь будет предоставлена кыргызской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных "Дорожными картами", по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, в частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС, на приведение в соответствие с требованиями союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

При этом помощь будет предоставляться поэтапно в соответствии с отдельными Межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров.

"Важно отметить, что в соглашении также предусмотрено принятие отдельного протокола о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием", - добавил министр.

В целом механизм выделения помощи выглядит следующим образом: кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий, а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи, а казахстанская - рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям "Дорожных карт", и, в случае положительного решения, согласовывает смету расходов.

После этого смета утверждается Протоколом о техническом содействии. Для контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-кыргызского Межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя Ревизионная комиссия.