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Казахские депутаты одобрили выделение $100 млн Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426451-ru.html

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17 мая 2017, 12:55       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Депутаты Мажилиса (парламента Казахстана) одобрили соглашение, согласно которому Кыргызстану выделят 100 миллионов долларов, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции было подписано 26 декабря прошлого года.
"В соответствии с соглашением, Казахстан окажет Кыргызстану помощь в сумме 100 миллионов долларов", - сказал Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса в среду.
Помощь будет предоставлена кыргызской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных "Дорожными картами", по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, в частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС, на приведение в соответствие с требованиями союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.
При этом помощь будет предоставляться поэтапно в соответствии с отдельными Межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров.
"Важно отметить, что в соглашении также предусмотрено принятие отдельного протокола о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием", - добавил министр.
В целом механизм выделения помощи выглядит следующим образом: кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий, а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи, а казахстанская - рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям "Дорожных карт", и, в случае положительного решения, согласовывает смету расходов.
После этого смета утверждается Протоколом о техническом содействии. Для контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-кыргызского Межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя Ревизионная комиссия.

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