Саранча атакует поля Чуйской области — власти отреагировали

17 мая 2017, 12:59 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В ряде айыльных округов Чуйской области обнаружено массовое скопление саранчи, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

© Фото / пресс-служба полпреда ПКР в Чуйской областиВ ряде айыльных округов Чуйской области обнаружено массовое скопление саранчи Сигнал поступил от местных служб Фрунзенского и Вознесеновского айыльных аймаков Панфиловского района. На общей площади 1200 гектаров проводится химическая обработка территории.

"Уничтожение насекомых необходимо произвести до третьей фазы развития (в первые 20 дней существования), потом уже поздно", - отмечают в полпредстве.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов провел экстренное выездное совещание с соответствующими службами на месте очагов скопления вредителя и поручил завершить обработку в срок до 19 мая текущего года.