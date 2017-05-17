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Саранча атакует поля Чуйской области — власти отреагировали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426450-ru.html

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17 мая 2017, 12:59       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В ряде айыльных округов Чуйской области обнаружено массовое скопление саранчи, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.
© Фото / пресс-служба полпреда ПКР в Чуйской областиВ ряде айыльных округов Чуйской области обнаружено массовое скопление саранчи Сигнал поступил от местных служб Фрунзенского и Вознесеновского айыльных аймаков Панфиловского района. На общей площади 1200 гектаров проводится химическая обработка территории.
"Уничтожение насекомых необходимо произвести до третьей фазы развития (в первые 20 дней существования), потом уже поздно", - отмечают в полпредстве.
Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов провел экстренное выездное совещание с соответствующими службами на месте очагов скопления вредителя и поручил завершить обработку в срок до 19 мая текущего года.

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