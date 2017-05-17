Аманкулов обсудил Игры кочевников на встрече с министрами Тюркского совета

17 мая 2017, 12:37 Комментарии

Глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов принял участие на встрече коллег Тюркского совета, которая прошла в Баку (Азербайджан), где в настоящее время проходят Исламские игры солидарности.

Как сообщили в госагентстве, одним из основных вопросов повестки дня было обсуждение третьих Всемирных игр кочевников. Аманкулов в своем выступлении отметил, что третьи Игры кочевников пройдут в 2018 году в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В свою очередь участники мероприятия отметили высокий уровень проведения Вторых Всемирных игр кочевников.

Кроме того, на заседании принято решение, второй Молодежный фестиваль Тюркского совета организовать на побережье озера Иссык-Куль в 2018 году. Азербайджанская сторона объявила о проведении первых тюркских спортивных студенческих игр (тюркская универсиада), а также о проведении форума молодых лидеров Тюркского совета в 2018 году.

Также представители Казахстана и Турции рассказали о проведении второго и третьего Международного молодежного лагеря Тюркского совета в 2017 году в своих странах.