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Фонд "Ыйман": Мы помогаем государству решать проблемы в религиозной сфере

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359969_fo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426448-ru.html

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17 мая 2017, 12:47       Комментарии

"Фонд развития духовной культуры "Ыйман" учрежден по инициативе государства для реализации национальных проектов с целью поддержки усилий Госкомиссии по делам религий, ДУМК, гражданского общества в развитии духовной и религиозной культуры, противодействии религиозному экстремизму", - сообщил председатель правления Фонда Нуржигит Кадырбеков.
По его словам, решения Национального Совета по устойчивому развитию и Концепция государственной политики в религиозной сфере поставили задачу регулирования процессов в религиозной сфере.
Создание Фонда для привлечения средств отечественных и иностранных партнеров является законным способом повышения уровня образования и осведомленности о государственной политике у священнослужителей. Поэтому основной проект Фонда направлен на обучение имамов. Тем из них, кто прошел обучение, аттестацию в комиссии, созданной в муфтияте, является имамом мечети, прошедшей учетную регистрацию в госкомиссии по делам религий, выплачивается благотворительная стипендия (около 1400 имамов), отметил Кадырбеков.
"Сегодня духовенство, ДУМК стали заниматься общенациональными проблемами, стали нормой фатвы на пятничных намазах по темам, которые волнуют общество. У муфтията появилось больше возможностей оказывать помощь нуждающимся гражданам. Например, пострадавшим в Дача-СУ.
Основную базу финансовых средств фонда составил грант от Турецкой Республики. Помощь осуществляется через Турецкое Агентство по координации и сотрудничеству (TIKA). Привлекаются средства отечественных и иностранных партнеров с соблюдением принципов открытости и прозрачности. За этим следит наблюдательный совет и правление. Вся отчетность по налогам и социальным выплатам соответствует требованиям законодательства", - сообщил председатель правления Фонда "Ыйман".

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