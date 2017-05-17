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5 лет в Кыргызстане не могут запустить проект "Безопасный город"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359971_5_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426447-ru.html

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17 мая 2017, 12:50       Комментарии

Проект "Безопасный город" был инициирован правительством Омурбека Бабанова еще в 2012 году. Однако после его ухода с поста премьер-министра последующие кабинеты министров так и не смогли реализовать эту инициативу. В ДТП погибли более 5 тысяч человек за то время, пока правительство пыталось запустить проект.
Работа ГАИ всегда вызывала нарекания со стороны населения, поэтому один из блоков программы Омурбека Бабанова был посвящен борьбе с коррупцией и бюрократией в этой системе. Одним из важных шагов стала отмена технического осмотра для автомобилей, а также доверенности для владельцев авто. Была снижена сумма сбора за перерегистрацию транспортных средств с 6 тысяч до 1 тысячи сомов. Омурбек Бабанов всегда выступал за то, чтобы сотрудники ГАИ не стояли на дорогах, а вместо этого действовала патрульная милиция.
Тогда же был разработан проект "Безопасный город", который до сих пор находится в виде инициативы. Именно на него сейчас, в период чудовищного разгула нарушений скоростного режима и роста детской смертности в ДТП, очень рассчитывают горожане.

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