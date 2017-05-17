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Казахские депутаты одобрили выделение $100 млн КыргызстануКазахские депутаты одобрили выделение $100 млн Кыргызстану5 лет в Кыргызстане не могут запустить проект "Безопасный город"5 лет в Кыргызстане не могут запустить проект "Безопасный город"

Исламские игры: волейболистки Кыргызстана одержали первую победу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359968_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426446-ru.html

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17 мая 2017, 12:52       Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу в рамках Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщил официальный сайт состязаний, свой третий матч команда провела с Таджикистаном, где добилась победы со счетом 3:1.
Отметим, всего в состязаниях принимают участие четыре сборные, помимо Кыргызстана играют Турция, Азербайджан и Таджикистан. Ранее кыргызстанки потерпели два поражения от Турции и Азербайджана.
Теперь в борьбе за выход в финал сборная Кыргызстана сыграет снова с Турцией, а Азербайджан встречается с Таджикистаном. Победители разыграют золото, а проигравшие поборются за бронзу.

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