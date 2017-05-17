Исламские игры: волейболистки Кыргызстана одержали первую победу

17 мая 2017, 12:52 Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу в рамках Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).

Как сообщил официальный сайт состязаний, свой третий матч команда провела с Таджикистаном, где добилась победы со счетом 3:1.

Отметим, всего в состязаниях принимают участие четыре сборные, помимо Кыргызстана играют Турция, Азербайджан и Таджикистан. Ранее кыргызстанки потерпели два поражения от Турции и Азербайджана.

Теперь в борьбе за выход в финал сборная Кыргызстана сыграет снова с Турцией, а Азербайджан встречается с Таджикистаном. Победители разыграют золото, а проигравшие поборются за бронзу.