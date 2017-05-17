Сегодня СДПК, возможно, рассмотрит кандидатов на пост президента Кыргызстана

17 мая 2017, 12:43 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) сегодня, 17 мая, возможно, рассмотрит кандидатов на пост президента страны. Об этом агентству "Кабар" сообщил зампредседателя фракции СДПК Торобай Зулпукаров.

По его словам, сегодня во второй половине дня состоится заседание политсовета, где будет обсуждать вопрос президентских выборов.

"Что же касается рассмотрения кандидатов, то это будет известно по ходу совета, если кто-то предложит поднять эту тему. У нас есть предполагаемые кандидаты, которых мы можем выдвинуть. Это Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, Иса Омуркулов и Чыныбай Турсунбеков", - сказал он.

На вопрос, придут ли указанные лица на собрание, нардеп сказал: "На собрание придут все члены политсовета. Вышеперечисленные лица также являются членами политсовета".