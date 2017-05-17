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С.Жээнбеков: "На развитие лизинговой программы предусмотрено свыше 1 млрд сомов"

 

Фотографии: kabar.kg

               

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426444-ru.html

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17 мая 2017, 12:29       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. "На развитие лизинговой программы Правительством Кыргызстана предусмотрено свыше 1 миллиарда сомов. Правительство продолжит политику, направленную на поддержку отечественных фермеров и крестьян", - отметил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня на открытии V Международной агропромышленной выставки "Айыл-Агро-2017".
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков отметил, что за последние годы Правительством в целях интенсивного развития аграрной отрасли ведется активная работа по техническому переоснащению сельского хозяйства страны.
"Принимаются меры по развитию лизинга сельскохозяйственной техники и обновления машинно-тракторного парка республики. За последние пять лет выдано более 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2,2 миллиарда сомов. Реализуется программа по расширению сети машинно-тракторных станций до 2020 года", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что в рамках реализации лизинговой программы Правительство стремится расширить доступ фермеров к новой технике и ознакомить их с достижениями в сфере новых аграрных технологий.
"В этих целях и проводится ежегодная международная выставка "Айыл-Агро", которая становится уже традиционной в нашей стране. Она имеет исключительно важное значение для установления непосредственных контактов фермера и производителя сельхозтехники. Возможность приобретения техники по ценам производителя имеет важное значение для технического обновления сельского хозяйства нашей страны", - подчеркнул премьер-министр.
Глава Правительства ознакомился с представленной на выставке сельскохозяйственной техникой.
Международная агропромышленная выставка "Айыл-Агро" является центральной отраслевой площадкой для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. Проект создан Правительством Кыргызской Республики и реализуется при стратегическом партнерстве ОАО "Айыл Банк" и Российской ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники "Росагромаш".
В выставке принимают участие представители более 10 стран мира и всех регионов Кыргызстана. Выставка продлится с 17 по 19 мая.

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