Глава фонда "Ыйман": "Мы помогаем государству решать проблемы в религиозной сфере"

17 мая 2017, 12:43 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. "Фонд развития духовной культуры "Ыйман" учрежден по инициативе государства для реализации национальных проектов с целью поддержки усилий Госкомиссии по делам религий, ДУМК, гражданского общества в развитии духовной и религиозной культуры, противодействии религиозному экстремизму", - сообщил председатель правления Фонда Нуржигит Кадырбеков.

Решения Национального Совета по устойчивому развитию и Концепция государственной политики в религиозной сфере поставили задачу регулирования процессов в религиозной сфере.

Создание Фонда для привлечения средств отечественных и иностранных партнеров является законным способом повышения уровня образования и осведомленности о государственной политике у священнослужителей. Поэтому основной проект Фонда направлен на обучение имамов. Тем из них, кто прошел обучение, аттестацию в комиссии, созданной в Муфтияте, является имамом мечети, прошедшей учетную регистрацию в ГКДР, выплачивается благотворительная стипендия (около 1400 имамов).

Сегодня духовенство, ДУМК стали заниматься общенациональными проблемами, стали нормой фатвы на пятничных намазах по темам, которые волнуют общество. У Муфтията появилось больше возможностей оказывать помощь нуждающимся гражданам. Например, пострадавшим в Дача-суу.

Основную базу финансовых средств Фонда составил грант от Турецкой Республики. Помощь осуществляется через Турецкое Агентство по координации и сотрудничеству (TIKA). Привлекаются средства отечественных и иностранных партнеров с соблюдением принципов открытости и прозрачности. За этим следит Наблюдательный совет и Правление. Вся отчетность по налогам и социальным выплатам соответствует требованиям законодательства.