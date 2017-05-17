В Кыргызстане наблюдается усиление радикализации среди женщин, - председатель фонда "Ыйман"

17 мая 2017, 12:23 Комментарии

Мужчины посещают мечети, где им проповедуют имамы, а у женщин нет таких возможностей, поэтому в последнее время идет усиление радикализации среди женщин. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 17 мая сообщил председатель фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, сейчас ведется активная работа по обучению имамов в мечетях, охвачены 95-97% имамов республики.

"Мужчины посещают мечеть, они получают информацию о религии от имамов, а для женщин не созданы такие условия. Поэтому наш фонд проводит лекции среди женщин в регионах", - сообщил Н.Кадырбеков.

Также он отметил, что из более 500 человек, уезжающих в Сирию более 100 женщин.

"Уезжают маленькие дети. С кем они поедут? Конечно, с мамой. Это все происходит из-за непонимания. Если мы проведем лекции, мероприятия здесь в Бишкеке, это не дойдет до тех, кто живет в регионах", - сказал Н.Кадырбеков.