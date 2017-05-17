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В Кыргызстане наблюдается усиление радикализации среди женщин, - председатель фонда "Ыйман"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426442-ru.html

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17 мая 2017, 12:23       Комментарии

Мужчины посещают мечети, где им проповедуют имамы, а у женщин нет таких возможностей, поэтому в последнее время идет усиление радикализации среди женщин. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 17 мая сообщил председатель фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.
По его словам, сейчас ведется активная работа по обучению имамов в мечетях, охвачены 95-97% имамов республики.
"Мужчины посещают мечеть, они получают информацию о религии от имамов, а для женщин не созданы такие условия. Поэтому наш фонд проводит лекции среди женщин в регионах", - сообщил Н.Кадырбеков.
Также он отметил, что из более 500 человек, уезжающих в Сирию более 100 женщин.
"Уезжают маленькие дети. С кем они поедут? Конечно, с мамой. Это все происходит из-за непонимания. Если мы проведем лекции, мероприятия здесь в Бишкеке, это не дойдет до тех, кто живет в регионах", - сказал Н.Кадырбеков.

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