Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С.Жээнбеков: "На развитие лизинговой программы предусмотрено свыше 1 млрд сомов"С.Жээнбеков: "На развитие лизинговой программы предусмотрено свыше 1 млрд сомов"Усыновленные кыргызстанские дети в США изъявляют желание найти своих биологических родителейУсыновленные кыргызстанские дети в США изъявляют желание найти своих биологических родителей

За 6 лет из Москвы и Московской области в КР привезли 63 новорожденных, от которых отказались матери-кыргызстанки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426441-ru.html

Похожие новости

Саранча атакует поля Чуйской области — власти отреагировали

В Москве 67 кыргызстанок отказались от своих новорожденных детей

В Баткенской области сель унесла корову

В КР 2,5 тыс. людей отказались от вакцинации по религиозным убеждениям

Столичные власти снесли СТО, которая была возведена незаконно

17 мая 2017, 12:28       Комментарии

С 2011 года по 2017 год из Москвы и Московской области в Кыргызстан привезли 63 новорожденных, от которых отказались матери-кыргызстанки. Об этом 17 мая сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции "Защита детства. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".
По ее словам, Россия возвращает всех несовершеннолетних граждан Кыргызстана на родину.
"Когда мы привозим новорожденных детей в Кыргызстан, от которых отказались матери, мы пытаемся связаться с их родственниками, в основном, с родителями девушки, чтобы они забрали ребенка. Но часто родственники не признают внука, они не верят, что их дочь родила и оставила ребенка", - рассказала М.Джумабаева.
Из 63 привезенных детей только 8 забрали родственники. "100% девушек, бросивших этих детей, не состоят в браке и пытаются скрыть факт беременности от родственников. Среди них нет несовершеннолетних девушек, но в основном они очень молоды", - сообщила Ж.Джумабаева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум