За 6 лет из Москвы и Московской области в КР привезли 63 новорожденных, от которых отказались матери-кыргызстанки

17 мая 2017, 12:28 Комментарии

С 2011 года по 2017 год из Москвы и Московской области в Кыргызстан привезли 63 новорожденных, от которых отказались матери-кыргызстанки. Об этом 17 мая сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции "Защита детства. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".

По ее словам, Россия возвращает всех несовершеннолетних граждан Кыргызстана на родину.

"Когда мы привозим новорожденных детей в Кыргызстан, от которых отказались матери, мы пытаемся связаться с их родственниками, в основном, с родителями девушки, чтобы они забрали ребенка. Но часто родственники не признают внука, они не верят, что их дочь родила и оставила ребенка", - рассказала М.Джумабаева.

Из 63 привезенных детей только 8 забрали родственники. "100% девушек, бросивших этих детей, не состоят в браке и пытаются скрыть факт беременности от родственников. Среди них нет несовершеннолетних девушек, но в основном они очень молоды", - сообщила Ж.Джумабаева.