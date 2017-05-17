Иностранцы усыновили за три года 66 тяжелобольных детей из КР

17 мая 2017, 12:19 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Граждане других государств за три года усыновили 66 детей из КР, сообщила сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызыстан начальник Управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, иностранные граждане усыновляют ребят, которые проживают в интернатных учреждениях. При этом усыновить ребенка иностранцы могут только в том случае, если не представляется возможным передать его на воспитание в кыргызстанскую семью.

"Иностранцы в основном усыновляют деток от четырех до 15 лет, 95 процентов из которых страдают врожденными патологиями и кого не захотели усыновлять наши граждане. Забирают их граждане США, Финляндии, Швеции. За их судьбой следят консульства и посольства КР в этих странах", - сказала Джумабаева.

Дети, усыновленные иностранцами, остаются гражданами Кыргызстана до совершеннолетия.

"Многих интересует, почему иностранцы усыновляют детей с патологиями. Они на это отвечают, что ребенку всегда нужно давать шанс. Когда им задают такие вопросы, они просто не могут понять, зачем у них об этом спрашивают. Они просто хотят помочь ребенку", - пояснила Джумабаева.

При этом за три последних года на усыновление нашим гражданам передали 3 072 ребенка.