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Иностранцы усыновили за три года 66 тяжелобольных детей из КР

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426440-ru.html

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17 мая 2017, 12:19       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Граждане других государств за три года усыновили 66 детей из КР, сообщила сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызыстан начальник Управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.
По ее словам, иностранные граждане усыновляют ребят, которые проживают в интернатных учреждениях. При этом усыновить ребенка иностранцы могут только в том случае, если не представляется возможным передать его на воспитание в кыргызстанскую семью.
"Иностранцы в основном усыновляют деток от четырех до 15 лет, 95 процентов из которых страдают врожденными патологиями и кого не захотели усыновлять наши граждане. Забирают их граждане США, Финляндии, Швеции. За их судьбой следят консульства и посольства КР в этих странах", - сказала Джумабаева.
Дети, усыновленные иностранцами, остаются гражданами Кыргызстана до совершеннолетия.
"Многих интересует, почему иностранцы усыновляют детей с патологиями. Они на это отвечают, что ребенку всегда нужно давать шанс. Когда им задают такие вопросы, они просто не могут понять, зачем у них об этом спрашивают. Они просто хотят помочь ребенку", - пояснила Джумабаева.
При этом за три последних года на усыновление нашим гражданам передали 3 072 ребенка.

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