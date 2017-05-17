В Москве 67 кыргызстанок отказались от своих новорожденных детей

17 мая 2017, 12:38 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. С 2011 года 67 кыргызстанок отказались от своих детей, появившихся на свет в роддомах Москвы, сообщила сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызыстан начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития КР Жаныл Джумабаева.

"Только восемь детей из общего числа удалось определить в семьи к их родственниками, в остальных случаях родня в Кыргызстане от них отказывается. Мы перевозим младенцев на родину, где ведем переговоры с их родными, но те, чаще всего, не верят, что эти дети на самом деле были брошены кыргызстанками", - рассказала Джумабаева.

Сегодня 59 детей, оставленных при рождении в московских родильных домах, воспитываются в интернатах Кыргызстана.