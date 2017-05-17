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Усыновленные кыргызстанские дети в США изъявляют желание найти своих биологических родителей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/usynov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426437-ru.html

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17 мая 2017, 12:27       Комментарии

Кыргызстаские дети, усыновленные гражданами США , достигнув 18-летия, изъявляют желание найти своих биологических родителей. Об этом сказала представитель Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.
"Мы были в командировке в США на протяжении 20 дней, там встречались с этим семьями. Дети себя прекрасно чувствуют. В США есть два ребенка с синдромом Дауна, у них отлично развито инклюзивное образование, поэтому дети отлично адаптированы. В семьях они воспитываются в доброжелательной обстановке. Дети знают, что они усыновлены, и уже задают вопросы о своих биологических родителях. Им объясняют, что мама и папа их любят, но не имеют возможности из-за обстоятельства забрать обратно", — сказала она.
Также Жаныл Джумабаева добавила, что в США создана ассоциация для семей, которые усыновили детей из Кыргызстана.
"Одна девочка сыграла нам на скрипке гимн Кыргызстана, у них дома есть уголок Кыргызской Республики, где расположен флаг страны. Американские родители обучают их кыргызской культуре, говоря, что это их родина, место, где они родились. Они все вместе отмечают Нооруз и День независимости 31 августа. Надевают национальные костюмы, танцуют кыргызские танцы. Также мы видели, что они не испытывают никакой дискриминации из-за того, что они азиаты", — сказала она.
Также представитель МТСР рассказала об исследовании, проведенном в Америке на предмет того, почему они усыновляют детей с медицинскими патологиями.
"Для американцев это очень затратно, у них надо платить огромные деньги за страховку. Но все равно они удивляются такому вопросу, объясняя это тем, что пытаются дать возможность ребенку жить полноценной жизнью", — добавила Жаныл Джумабаева.

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