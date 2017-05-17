Безвизовый режим: положительный эффект очевиден

17 мая 2017, 12:12 Комментарии

Туристический сезон в Кыргызстане официально стартовал 7 мая. Только за 2016 год, по официальным данным, общее число посетивших Кыргызстан туристов достигло 4 млн. человек. Причем львиная доля иностранцев пришлась на Иссык-Кульскую область – порядка 750 тыс. человек.

Внушительных показателей Кыргызстану удалось добиться во многом благодаря введенному в 2012 году для 45 стран мира безвизовому режиму (сроком до 60 дней). Напомним, инициатива принадлежала занимавшему на тот момент пост премьер-министра Омурбеку Бабанову.

В преддверии старта сезона летних отпусков ИА K-News проанализировало, какие результаты в долгосрочной перспективе принесла инициатива Кыргызстана по либерализации визового законодательства.

На мировой арене Большая работа была проведена властями в плане продвижения туристического потенциала Кыргызстана. Полноценной имиджевой победой можно назвать улучшение позиций страны в мировых рейтингах.

Так, в декабре 2016 года журнал "Forbes" назвал Кыргызстан "одной из самых впечатляющих стран мира" благодаря своим традициям гостеприимства и доступным ценам. В том же году британское издание The Telegraph на основе отчетов и прогнозов Всемирной туристической организации составило рейтинг стран, где в ближайшие годы ожидается туристический бум. И вновь Кыргызстан – впереди многих конкурентов, в том числе Индии. Поставили Кыргызскую Республику в пример и журналисты из британской газеты Financial Times, отнеся страну к самым интересным для туристов государствам. На побережье Иссык-Куля стало привычным дело проводить международные сборы и интернациональные марафоны. Дважды за пятилетний период в Чолпон-Ате прошли Всемирные игры кочевников, благодаря которым о Кыргызстане узнали в десятках стран мира.

Особого внимания удостоились и объекты зимнего отдыха. Так, самый популярный иссык-кульский курорт Каракол доказал, что может конкурировать с мировыми аналогами, пускай и не люкс-класса, войдя в многочисленные рейтинги и профессиональные туристические обзоры. В обиход вошло такое понятие, как "деловой туризм", подразумевающее проведение в стране тренингов, семинаров, презентаций, крупных международных конференций и других бизнес-мероприятий.

— Инициатива введения безвизового режима начинает все "агрессивнее" себя оправдывать. Мы отмечаем значительный рост туристов из тех стран, с которыми у Кыргызстана начало действовать это соглашение. Особенный интерес мы наблюдаем среди потенциальных туристов из постсоветских стран, — отмечает президент Ассоциации курортов Кыргызстана Медер Тилекматов. – Безвизовый режим – один из самых эффективных рычагов воздействия в плане продвижения туристического потенциала КР на международной арене. Говоря о лечебно-оздоровительном туризме, мы подразумеваем средний и низкий сезон, то есть те месяцы, которые не являются пиковыми для туристов. Взять для примера спортсменов. Если в свое время для проведения спортивных сборов на побережье Иссык-Куля требовалось оформить кипу документов, делать групповые визы и т.д., то с отменой визового режима необходимость в прохождении бюрократических процедур отпала. Наша страна оказалась приоритетной для спортсменов, особенно если учитывать уникальные природные условия, ведь среднегорье прекрасно подходит для тренировок. Сегодня мы смело можем говорить о том, что среди постсоветских стран находимся на первом месте в этой категории. Еще одна сфера – это деловой, или как его еще называют MICE-туризм (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Ежегодно с осени до весны на Иссык-Куле проводится более 1 тыс. конференций. Местные ассоциации, работающие в различных сферах, приглашают своих партнеров из разных стран, знакомя с нашей природой и богатыми туристическими возможностями. Я считаю безвизовый режим нашим козырем. Он важен для Кыргызстана в плане позиционирования как туристического центра Центральной Азии.

В том, что Кыргызстан привлекателен для туристов, Медер Тилекматов неоднократно мог убедиться, участвуя в зарубежных выставочных мероприятиях, проходивших в России и Казахстане.

"На рынке нас знают многие, поскольку отсутствие визовых требований упрощает туристам жизнь. За последние несколько месяцев я объехал 9 городов России, Казахстана и других стран. Поверьте мне, очень многие довольны тем, что у нас сейчас действует безвизовый режим", — заключил президент Ассоциации курортов Кыргызстана.

Визитная карточка Безусловно, многие могут упрекнуть Кыргызстан в том, что до Турции и Египта, Греции или французского Куршевеля республике далеко. Однако хочется надеяться, что в ближайшем будущем благодаря либеральным визовым требованиям Кыргызстан сумеет выбиться в лидеры туристического бизнеса в Центральной Азии. Тем более что государство ведет активную работу по укреплению имиджа Кыргызстана как туристического центра регионального масштаба, а страны-соседи ставят КР в пример, ориентируясь на положительный опыт. Так, в конце 2016 года Казахстан упростил условия пребывания для граждан 48 государств в связи с проведением выставки "Экспо-2017". В Астане надеются, что эта мера позволить Казахстану сделать значительные успехи в развитии туристического потенциала по примеру Кыргызстана.

"Безвизовый режим рассматривается нами в двух аспектах – экономическом и социально-политическом. Первый – экономический, поясняющий, сколько туристов и из каких стран прибыли в нашу страну. По данным Нацстаткома КР, по итогам 2016 года поток туристов из тех стран, для которых был введен безвизовый режим, по сравнению с 2013 годом увеличился в три раза, — отмечает директор Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов. – Второй аспект – социально-политический. Отрадно, что Кыргызстан первым в Центральной Азии ввел безвизовый режим для широкого круга стран. Наша республика всегда рассматривалась как свободная демократическая страна, открытая мировому сообществу. Это наш бренд, который в каком-то смысле мы продаем другим государствам. Мы диктуем туристические тренды в регионе. Важно, что примеру Кыргызстана уже последовали такие страны, как Казахстан и Узбекистан, отменившие визовые режимы для десятков государств. Однако европейские и арабские туристы по прежнему отдают приоритет именно Кыргызской Республике как основоположнику либерально-демократических ценностей и свобод в регионе. В этом отношении безвизовый режим можно назвать нашей визитной карточкой, которая свидетельствует о внимании со стороны государства к туристическом сектору и готовности властей к дальнейшим шагам по продвижению туристического бренда страны за границей».

Цифры — на стороне туризма Успешность действий Кыргызстана по развитию туристического потенциала подтверждает и статистика, свидетельствующая о росте доходов от развития туротрасли.

Взять, к примеру, такой показатель, как количество компаний, производящих товары для туристов, организаций, оказывающих туристско-экскурсионные услуги, ресторанов и объектов размещения туристов, связанных с проживанием, отдыхом и развлечениями. Так, с 2011 года (когда в КР еще не действовал безвизовый режим с большинством мировых стран) по 2016 год их количество увеличилось с 60 тыс. до 104 тыс. Как итог, были созданы новые рабочие места, выросли налоговые отчисления в бюджет, появилась конкурентная среда, которая призвана подталкивать рынок к дальнейшему развитию и снижению цен на отраслевые товары и услуги.

Всего за два года – с 2011 по 2013 – на 30% выросли доходы от перевозок туристов всеми видами транспорта (с 7,2 млрд. до 9,5 млрд. сомов). По итогам 2016 года этот показатель находится на уровне 8,2 млрд. сомов. Уверенное развитие продемонстрировала и розничная торговля. Если в 2011 году оборот средств в этой сфере составлял всего 10,6 млрд. сомов, то по итогам 2016 года эта цифра удвоилась до 20,6 млрд. сомов. Повысилась и инвестиционная привлекательность туристических объектов. По итогам пяти лет действия безвизового режима объем инвестиций в туробъекты вырос на 53,5% — до 15,3 млрд. сомов. Санатории и курорты за этот срок увеличили свою прибыль с 440,2 млн. до 653,5 млн. сомов, а гостиницы удвоили обороты до 3,5 млрд. сомов.

"Практически сразу после введения безвизового режима туристическая отрасль ощутила положительный эффект, наблюдается заметный рост туриндустрии, — отмечает основатель одной из крупнейших в Кыргызстане туристических компаний, экс-министр экономического регулирования Эмиль Уметалиев. – Положительный эффект от отмены визового режима ощущается по сей день: многие туристы признаются, что открыли для себя Кыргызстан во многом благодаря именно этому фактору. Однако мы не должны забывать, что победы, которых Кыргызстан добился благодаря отмене виз для 45 стран, нужно подкреплять и другими, не менее актуальными и важными, инициативами. Например, усилить работу по обеспечению безопасности, причем не только туристов, приезжающих в Кыргызстан, но и рядовых граждан".