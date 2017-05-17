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Футболистки Кыргызстана выиграли товарищеский матч у Таджикистана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359966_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426435-ru.html

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17 мая 2017, 12:23       Комментарии

Женская молодежная сборная Кыргызской Республики U-19 (до 19 лет) одержала победу над сверстницами из Таджикистана. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.
Как уточняется, товарищеский матч прошел на стадионе ФК "Абдыш-Ата" в Канте. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Кыргызстана.
Счет в матче открыла Айжан Боронбекова, также голом отметилась Насибахон Анарбаева, в составе гостей один забитый мяч записала Жонона Халимова.
Отметим, 11 мая сборная Таджикистана также провела товарищескую встречу в гостях со сверстницами из Казахстана, где добилась победы со счетом - 1:2.

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