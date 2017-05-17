Футболистки Кыргызстана выиграли товарищеский матч у Таджикистана

17 мая 2017, 12:23 Комментарии

Женская молодежная сборная Кыргызской Республики U-19 (до 19 лет) одержала победу над сверстницами из Таджикистана. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

Как уточняется, товарищеский матч прошел на стадионе ФК "Абдыш-Ата" в Канте. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Кыргызстана.

Счет в матче открыла Айжан Боронбекова, также голом отметилась Насибахон Анарбаева, в составе гостей один забитый мяч записала Жонона Халимова.

Отметим, 11 мая сборная Таджикистана также провела товарищескую встречу в гостях со сверстницами из Казахстана, где добилась победы со счетом - 1:2.