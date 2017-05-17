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Госфинразведка КР выявила международную схему финансирования терроризма путем соцсетей

Источник:
http://kabar.kg/news/gosfinraz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426434-ru.html

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17 мая 2017, 12:21       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Государственной службе финансовой разведки КР рассказали о выявлении в 2014 году финансирования религиозных сайтов, запрещенных в Кыргызстане и многих странах мира путем банковских карт.
В ходе брифинга председатель Госфинразведки Айбек Кадыралиев сообщил, что операция называлась "Антигеймер".
"Дело в том, что источник финансирования, то есть выявленный нами фигурант, использовал все возможные инструменты социальных сетей. Он собирал средства, пропагандировал необходимость выстраивания всемирного халифата. Этот человек был ключевой фигурой, своего рода системным администратором связи между экстремистами и ответственным за сбор средств. Мы передали информационные материалы о нем нашим спецслужбам, а так как это дело носило международный характер, то и представителям специальных служб 19 стран мира, где были выявлены данные организации. Мы назвали операцию Антигеймер, так как для конспирации экстремисты использовали интернет-игру Shooter. По конспирированным именам проходило общение членов террористической группировки", - рассказал он.
Также А. Кадыралиев сообщил, что возраст членов экстремисткой организации от 25 до 35 лет, все они мужского пола.
"Объект, который мы выявили, не является гражданином Кыргызстана. Просто некоторые его операции проходили через нашу финансовую систему. На данный момент в отношении этой группировки со стороны спецслужб идет оперативная разработка", - добавил он.

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