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Депутаты ЖК рассмотрели поправки в закон о НАН КР и направили на голосование во II чтении

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/deputaty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426432-ru.html

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17 мая 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрели и направили на голосование законопроект "О внесении изменений в закон "О Национальной академии наук КР" во втором чтении.
Как отметила председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова, законопроект разработан в целях развития системы академической науки, формирования научно-технического потенциала страны, отвечающего современным требованиям и ресурсным возможностям республики. Предлагается статью 1 дополнить абзацем, где учредителем Национальной академии наук КР является Правительство КР.
Как сообщает пресс-служба ЖК КР, проектом закона предлагается следующая норма: президент НАН избирается из числа действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН не старше 70 лет общим собранием НАН тайным голосованием, сроком на 4 года, на альтернативной основе. Избранный по результатам выборов общего собрания НАН кандидат на должность президента НАН утверждается или отклоняется Премьер-министром. Одно и то же лицо может избираться на должность президента НАН не более чем на два срока подряд. Законопроект направлен на голосование во втором чтении.

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