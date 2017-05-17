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В ходе операции "Антигеймер" Финразведка выявила "системного администратора", отвечающего за обмен информацией между террористами и экстремистами разных стран

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426431-ru.html

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Операция "Концы в воду" или как уничтожали Бен Ладена

17 мая 2017, 11:43       Комментарии

Государственная служба финансовой разведки провела операцию "Антигеймер". Об этом 17 мая на брифинге сообщил председатель ведомства Айбек Кадыралиев.
По его словам, операция носила название "Антигеймер": для конспирации была использована одна из версий интернет-игр Shooter, где полностью под конспиративными именами проходили члены террористической организации. Под финансовое расследование попали люди в возрасте от 25 до 35 лет мужского пола разных национальностей.
По итогам расследования было установлено, что фигурант расследования с карточного счета осуществлял прямые платежи на техническую поддержку сайта религиозно-экстремистской организации, деятельность которой запрещена в Кыргызстане. Глава Финразведки добавил, что фигурант не являлся гражданином КР, но его некоторые финансовые счета проходили через финансовую систему КР.
"В ходе расследования были выявлены возможности использования фигурантом глобальной сети в целях сбора денежных средств, пропаганды религиозного экстремизма, конспиративного общения международной сети. Эти основания дали полагать, что этот фигурант является ключевой фигурой деятельности международной террористической сети", - сообщил А.Кадыралиев.
Он добавил, что фигурант дела был своего рода системным администратором, отвечающим за обмен информацией между террористами и экстремистами в разных странах мира, а также, возможно, ответственным за сбор денежных средств для финансирования террористической деятельности.
В отношении данного фигуранта направлены информационные материалы в правоохранительные органы КР и спецслужбы, а также в более 19 стран. Операция прошла в 2014-2015 годах.

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